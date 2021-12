श्रीनगर : कश्मीर में श्रीनगर सहित अधिकांश स्थानों पर पिछली रात मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात (valley recorded the coldest night of the season) रही, जहां न्यूनतम तापमान (minimum temperature) जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि श्रीनगर में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात से एक डिग्री कम है.

उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात (valley recorded the coldest night of the season) रही. अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में गुलमर्ग पर्यटन स्थल एकमात्र ऐसा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान में मामूली सुधार हुआ है. यहां का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह शून्य से छह डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें- Covid-19 : एक्टिव मामलों की संख्या 559 दिनों में सबसे कम

पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो घाटी में सबसे सर्द स्थान रहा. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले शहर काजीगुंड में तापमान शून्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में मुख्यत: शुष्क लेकिन ठंडे मौसम का पूर्वानुमान जताया है.

(पीटीआई-भाषा)