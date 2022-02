नागपुर : महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh-RSS) मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दी (Security beefed up at RSS headquarters in nagpur) गई है. नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने करीब दो-तीन महीने पहले रेकी (Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) headquarters Reiki case) की थी. इसके बारे में अधिकारियों को बाद में पता चला.

रेकी केस की जांच अब राज्य एजेंसियों और आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कर रही (Reiki case investigation by Maharashtra state agencies and ats) है. इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने जैश के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के बाद पता चला कि यह आंतकी संगठन कई महीनों से RSS मुख्यालय पर रेकी कर रहा (RSS headquarter reiki by Jaish-e-Mohammed terrorists) था. उससे पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया. पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि पिछले महीने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी ने खुलासा किया था कि उसने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में रेकी की थी. इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया. जैश का सदस्य रईस अहमद असद उल्लाह शेख रेकी करने नागपुर आया था.

रईस अहमद असद उल्लाह शेख की हिरासत

रेकी मामले में नागपुर पुलिस अधिक जानकारी हासिल करने के लिए जैश के सदस्य रईस अहमद असद उल्लाह शेख को भी हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है. जैश का सदस्य रईस अहमद असद उल्लाह शेख नागपुर में RSS मुख्यालय में रेकी करने आया था. केवल यही नहीं, अन्य कई अहम ठिकानों पर भी रईस अहमद ने रेकी की है, जिसका खुलासा गिरफ्तार आतंकवादी ने किया है. नागपुर पुलिस रईस अहमद को पकड़ने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है. रईस अहमद के पकड़े जाने के बाद पता लगेगा कि उसके साथ और कौन-कौन शामिल हैं.