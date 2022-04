चंडीगढ़: राजधानी चंडीगढ़ में इन दिनों फार्मा एंड लैब टेक एक्सपो चल रहा (Pharma And Lab Tech Expo In Chandigarh) है. इस एक्सपो में देशभर की करीब 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. यह कंपनियां दवा बनाने की मशीन और लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनों को बनाती हैं. एक्सपो में लोगों को यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम जो दवाएं खाते हैं उन्हें बनाया कैसे जाता है. ये दवाएं इन मशीनों में किस प्रोसेस (Process of Manufacturing Oral Drugs) के तहत बनाई जाती है. ईटीवी भारत संवाददाता विजय राणा ने ऐसी ही एक मशीन के बारे में जानकारी हासिल की.

ये मशीन दवा के तौर पर खाए जाने वाले कैप्सूल बनाने का काम करती है. हम सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी कैप्सूल जरूर खाया होगा और मन में यह सवाल भी उठा होगा कि आखिर इसे बनाया (Process of Manufacturing Capsules) कैसे जाता है. कैप्सूल एक खास मेटेरियल से बने दो खोलों को जोड़कर बनता है. दोनो खोल के बीच में दवा भरी जाती है. तो आपने यह जरूर सोचा होगा कि इन दो खोलों दवा कैसे भरी जाती है फिर इसे आपस में जोड़ा कैसे जाता है. क्योंकि इस प्रक्रिया को हाथ से कर पाना संभव नहीं है. इसलिए हमने एक्सपो में आई एक मशीन के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को समझा.

कैसे बनते हैं दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल

यह पूरी प्रक्रिया दो मशीनों के जरिए की जाती है. एक मशीन कैप्सूल में दवा भरकर उसके दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करती है. जबकि दूसरी मशीन उसे एल्युमीनियम के पत्तों में पैक करने का काम करती है. मशीन के इंजीनियर ने हमें बताया कि इस मशीन में पहले एक प्लेट में कैप्सूल के खाली खोल भर दिए जाते हैं. प्लेट दो टुकड़ों में बंटी होती है. कैप्सूल का एक खोल एक टुकड़े में होता है. दूसरा खोल दूसरे टुकड़े में उसके बाद प्लेट के दोनों टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है.

तब प्लेट के एक टुकड़े में लगे कैप्सूल के खोल में दवा भरी जाती है. इसके बाद फिर से प्लेट के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर मशीन के प्रेशर देने वाले हिस्से में रखा जाता है. जिससे मशीन प्रेशर के जरिए दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ती है और कैप्सूल के खोल आपस में जुड़ जाते हैं. इस तरह से कैप्सूल तैयार हो जाता है. इसके बाद तैयार कैप्सूल को दूसरी मशीन में डाला जाता है. जहां यह मशीन एल्युमीनियम के फॉयल पर पहले सांचे बनाती है फिर 10 की गिनती में कैप्सूल को उस सांचे में डालती है.

इसके बाद उसे पैक किया जाता है. जिससे वह सील बंद हो जाता है. यह मशीन उस पर प्रिंटिंग का काम भी कर देती है. जिसके बाद यह कैप्सूल बेचे जाने के लिए तैयार हो जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में कई सावधानियों को बरता जाता है. जैसे जहां पर दवाई बन रही हो वह जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो. मशीन भी साफ होनी चाहिए. मशीन पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बैक्टीरिया दवा पर लग जाएगा तो वह मरीज के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए बेहद सावधानी बरतना जरूरी है. इंजीनियर ने बताया कि कैप्सूल बनाने वाली मशीन की कीमत करीब 10 लाख रुपये है. जबकि पैक करने वाली मशीन की कीमत करीब 15 लाख रुपये है.