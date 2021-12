नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पर 'थॉट लीडरशिप फोरम' इन्फिनिटी मंच (InFinity Forum) का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी देते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम का आयोजन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा भारत सरकार के तत्वावधान में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से तीन और चार दिसंबर को किया जा रहा है. मंच के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन भागीदार देश हैं.

यह मंच नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा. मंच में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे समावेशी वृद्धि और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है.

पीएमओ ने कहा था कि फोरम का एजेंडा 'बियॉन्ड' (Beyond') के विषय पर केंद्रित होगा. मंच में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि (participation from over 70 countries) शामिल होंगे. इसमें मुख्य वक्ताओं में मलेशिया और इंडोनेशिया के वित्त मंत्रियों के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ( Reliance Industries Mukesh Ambani), सॉफ्टबैंक समूह के चेयरमैन और सीईओ मासायोशी सन, आईबीएम कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्ण (IBM Corporation Arvind Krishna) और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक (EO Kotak Mahindra Bank Limited Uday Kotak) शामिल हैं.

आईएफएससीए के बारे में

पीएमओ ने बयान में कहा था कि इस साल मंच में नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम कुछ प्रमुख भागीदार हैं. आईएफएससीए का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में है. इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत हुई है. यह संस्था भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के नियमन तथा विकास के लिये एक एकीकृत प्राधिकार के रूप में काम करती है. इस समय गिफ्ट-आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है.

(एजेंसी इनपुट)