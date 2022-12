हरिद्वार: कनखल (Haridwar Kankhal) में अपनी बुआ के घर आए एक किशोर पर पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने हमला (Haridwar pitbull dog attack) कर दिया. डॉग ने किशोर के हाथ व पेट पर कई जगह नोचा, जिससे किशोर लहूलुहान (Pitbull dog attacks teen) हो गया. आनन-फानन में परिजन किशोर को अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है. किशोर के परिजनों ने पड़ोसी पर जानबूझकर लापरवाही करते हुए पिटबुल को खुला छोड़ने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है. वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

खेलते समय पिटबुल डॉग ने किशोर को काटा: पुलिस के मुताबिक, शेखपुरा कनखल निवासी विशाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि उनका नौ साल का बेटा ज्योतिर गुप्ता शनिवार को उनकी बहन के घर मिश्रा गार्डन गया हुआ था. घर के बाहर खेलने के दौरान पड़ोस में रहने वाले शुभम राम चंदवानी के घर से उनका पिटबुल डॉग (Pitbull Dog) अचानक भागता हुआ आया. खेल रहे बच्चों पर हमला करने के लिए वह जैसे ही दौड़ा, ज्योतिर अपनी बुआ के घर के अंदर घुसने लगा. तभी पिटबुल डॉग ने उसपर हमला कर दिया और पेट व हाथ में कई जगह से नोचकर घायल कर दिया.

पिटबुल के मालिक पर धमकी देने का आरोप: आरोप है कि शुभम राम को कई बार पिटबुल डॉग (Pitbull Dog) को अकेले ना छोड़ने के बार में कह चुके हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई. जिस पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पड़ोसी द्वारा शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है. सीओ सिटी (Haridwar CO City) मनोज ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पिटबुल के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं: पिछले कुछ दिनों से कुत्तों के इंसानों पर हमलावर होने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इनमें कुत्तों की एक प्रजाति पिटबुल (Pitbull Dog) के काटने के मामले चर्चा में हैं. 3 सितंबर को गाजियाबाद में पिटबुल (Pitbull Dog) ने एक 10 साल के बच्चे पर अटैक किया और घायल कर दिया. 13 अक्टूबर को गाजियाबाद में ही एक सोसाइटी के पार्क में खेल रही बच्ची को पिटबुल डॉग ने काट दिया. 13 मई 2021 को तो बेंगलुरु में पिटबुल डॉग के काटने से एक मजदूर की मौत हो गई थी. इस साल जुलाई और अगस्त में भी पिटबुल डॉग द्वारा लोगों को काटने के ऐसे ही कई मामले सामने आए थे.

पिटबुल इतना आक्रामक क्यों होता है?: पेटा (People for the Ethical Treatment of Animals) का कहना है कि यह अलग तरह की ब्रीड का जानवर है. यह बुली ब्रीड की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है. ये ऐसी ब्रीड है, जिसका इस्तेमाल यूरोप में सांड और भालुओं पर हमला करने के लिए किया जाता रहा है. कभी इनकी लड़ाई इंसानों के मनोरंजन का साधन हुआ करती थी. बियर बेटिंग इंग्लैंड में एक खेल हुआ करता था, जिसे 1835 में बंद कर दिया गया.

पेटा ने जुलाई 2022 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को एक पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया था कि आक्रामक स्वभाव के कारण लोग पिटबुल को घरों में रखते हैं. पेटा ने अनुरोध किया था कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम, 2017 में संशोधन किया जाए. ताकि पिटबुल डॉग (Pitbull Dog) जैसी नस्ल वाले कुत्तों को रखने और प्रजनन पर रोक लगाई जा सके.