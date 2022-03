पटना: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में द कश्मीर फाइल्स फिल्म (The Kashmir Files ) के टिकट को विपक्षी सदस्यों ने फाड़कर (Tore tickets of The Kashmir Files in bihar assembly) हवा में उड़ा दिया. असल में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सभी सदस्यों (Bihar MLAs to watch The Kashmir Files) को मोना में फिल्म देखने के लिए 11 टिकट उपलब्ध कराया है. लेकिन विपक्षी सदस्य फिल्म के विरोध में वेल में पहुंच गए और टिकट फाड़कर उड़ाने लगे.

विपक्षी सदस्यों के इस रवैये पर बीजेपी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में जो घटना घटित हुई, उसकी सच्ची तस्वीर यह फिल्म है. ठाकुर ने कहा कि सदन में गौशाला से संबंधित ध्यानाकर्षण आने वाला था लेकिन विपक्षी सदस्यों ने साजिश के तहत विरोध प्रदर्शन किया. वहीं मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि कश्मीर के प्रति जो देश भावना है, विपक्ष के सदस्य उसे नजरअंदाज कर रहे हैं. मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण के कारण ही कश्मीर की ऐसी स्थिति बनी है और यही कारण है कि कांग्रेस सिमट गई है. विपक्ष ने जो टिकट फाड़ा है उसे जनता देख रही है, जनता ऐसे लोगों का हिसाब करेगी.

बिहार विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर हंगामा

"विपक्ष द्वारा फिल्म का टिकट फाड़ देना पूरी तरह से गलत है. ये लोग धर्म निरपेक्षता के नाम पर कलंकित कर रहे हैं. गौशाला के नाम पर चौथी बार ध्यानाकर्षण आया था, इसलिए इनलोगों ने ऐसा नाटक किया है. हार में तुष्टिकरण की राजनीति का चेहरा बेनकाब हुआ है. झूठी धर्मनिरपेक्षता का चेहरा बेनकाब हुआ है. जो लोग द कश्‍मीर फाइल्‍स की टिकट फाड़कर विरोध कर रहे हैं, इन लोगों की पत्‍नी के खून से सना चावल खिलाया जाए तो कैसा लगेगा?"- हरि भूषण ठाकुर, बीजेपी विधायक

"सदन में कश्मीर फाइल्स के टिकट को नहीं फाड़ा गया है. कश्मीर के प्रति भारत की जो भावना है उस भावना को फाड़ा गया है. भारत के नक्शे में भारत का मुकुट कश्मीर है. कश्मीर तुष्टिकरण का शिकार हुआ. जिन कांग्रेसियों ने कश्मीर को तुष्टिकरण का शिकार बनाया वो कांग्रेसी कहते थे कि हम दो हमारे दो. और आज देश में दो पर ही सिमट कर रह गए. टिकट फाड़कर जो मजाक बनाया गया है उसे जनता ने देखा है." -प्रमोद कुमार, गन्ना उद्योग मंत्री, बिहार

मोना सिनेमा हॉल में माननीय देखेंगे फिल्म: बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर देश में राजनीति भी खूब हो रही है. एक पक्ष जहां इस फिल्म का हिमायती है तो दूसरा पक्ष इसे दो समुदायों में विभेद उत्पन्न करने वाला बताते हुए इसका विरोध कर रहा है. हालांकि इसी विवाद के बीच इस फिल्म ने भारी सफलता हासिल की है. आर्थिक रूप से भी यह फिल्म जबरदस्त सफल हुई है. कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है. समूह में लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं. अब बिहार के विधायक भी 'द कश्मीर फाइल्स' (Bihar MLAs to watch The Kashmir Files) फिल्म देखेंगे. बिहार सरकार ने इसकी व्यवस्था मोना सिनेमा हॉल में की है.

यह भी पढ़ें- विधानसभा में अखिलेश-योगी की मुलाकात, CM आदित्यनाथ ने रखा कंधे पर हाथ

महिला विधायकों को दो टिकट: बिहार के विधायकों को द कश्मीर फाइल्स दिखाए जाने की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आज सभी विधायकों के लिए उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद की ओर से व्यवस्था की गई है. यह खुशी की बात है. इस मामले में कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि महिला अकेले फिल्म देखने कैसे जाएगी. लिहाजा 2 टिकट दिये जायें. उनकी मांग पर विधान सभा अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री को दो टिकट मुहैया कराने का निर्देश दिया.