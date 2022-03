लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधान भवन में मंगलवार को विधायकों के शपथ ग्रहण का दूसरा दिन (second day of oath taking ceremony of MLAs in UP Vidhan Bhavan) है. इस दौरान तमाम सत्तापक्ष व विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधायक पद की शपथ (Members of ruling and opposition parties took oath as MLA in lucknow UP) ली. इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समेत अन्य नेता शामिल रहे.

हालांकि, रामपुर से विधानसभा चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के विधायक व वरिष्ठ नेता आजम खान आज शपथ ग्रहण नहीं (Azam Khan not taking oath in UP) कर सके हैं. वह कई मामलों में आरोपी होने की वजह से जेल में बंद हैं. ऐसे में जेल प्रशासन की तरफ से विधान भवन को शपथ ग्रहण कराने को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है. आजम खान के शपथ ग्रहण के बारे में विधानसभा सचिवालय बाद में फैसला करेगा.

पढ़ें : CM योगी का पहला निर्देश, परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर दें जोर, रखें हर गतिविधियों पर नजर

वहीं, आज शपथ ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से भाजपा विधायक फतेह बहादुर, रविंद्र जायसवाल, प्रतिभा शुक्ला, सलोना कुशवाहा सहित तमाम विधायक शामिल रहे. इनके अलावा, विपक्षी पार्टियों के भी कई निर्वाचित विधायकों ने आज विधायक पद की शपथ (opposition parties elected MLAs took oath in UP) ली.