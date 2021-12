मेंगलुरु: कर्नाटक में मेंगलुरु के एक निजी नर्सिंग कॉलेज के सात छात्रों (Seven students of private nursing college ) के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए (get infected with corona virus ) जाने के बाद दक्षिण कन्नड़ जिले के स्वास्थ्य विभाग (Health Department of Dakshina Kannada District ) ने नर्सिंग कॉलेज को कन्टेंमेंट क्षेत्र घोषित किया है.

ये सभी केरल से हैं और कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं. सभी छात्रों के पास कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट है,जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं है.

दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉ. एच अशोक ने कहा कि संक्रमित छात्रों को पृथक-वास में रखा गया है. प्रथम वर्ष के 43 छात्रों के लार के नमूनों की जांच की गई ,जिनमें से सात छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

(पीटीआई-भाषा)