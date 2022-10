भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले दिनों एनआईए ने पीएफआई पर जमकर कार्रवाई की थी. वहीं बुधवार को पीएफआई के 13 सदस्यों को जिला अदालत में पेश किया गया है. जहां एनआईए ने इन सभी को रिमांड पर लिया है. महाराष्ट्र के 8 पीएफआई सदस्यों को भी पेश किया गया है. भोपाल जिला न्यायालय में पेश यह लोग महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश आकर अपना नेटवर्क बना रहे थे. इसके अलावा भोपाल में रह कर अपने नेटवर्क और भी फैला रहे थे. (mp news ) (nia action on pfi in mp) (pfi member produced in bhopal court)

भोपाल कोर्ट में पेश किये गये PFI के सदस्य

NIA को मिली 7 दिन की रिमांड: कोर्ट में पेश किए गए 13 पीएफआई सदस्यों पर टेरर फंड और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है. पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों को बुधवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने एनआईए को 7 दिन की रिमांड की मंजूरी दी है. एनआईए अब इन सभी सदस्यों से पूछताछ करेगी. पकड़े गए सदस्यों में महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगाबाद से पकड़े पीएफआई के एक सदस्य को एमपी एनआईए को हैंडओवर किया है. औरंगाबाद के पीएफआई के सदस्य से भी टीम पूछताछ करेगी.

एमपी से पकड़े गए PFI सदस्यों के कई शहरों से मिले कनेक्शन, जानकारी खंगालने में जुटी इंटेलिजेंस विंग

एसडीपीआई पर लगाया आरोप: वहीं न्यायालय से पेशी के बाद बाहर निकलते वक्त आरोपियों ने एक पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना था कि एसडीपीआई(SDPI) की वजह से उन्हें फंसाया गया है. PFI सदस्य होने का जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, वह पूरी तरह से गलत है. जबकि सरकार ने एसडीपीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि एसडीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है. भोपाल के शाहजहांबाद में एसडीपीआई का कार्यालय है. (mp news ) (nia action on pfi in mp) (pfi member produced in bhopal court) (nia seven days remand of PFI)