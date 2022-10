उज्जैन। अपने सगे भाई की प्रताड़ना से परेशान छोटी बहन ने उसकी हत्या की साजिश रची. इसी के तहत वह अपने भाई को श्री महाकालेश्वर दर्शन के बहाने उज्जैन लाई. उसने भाई को अपने मित्रों से मिलवाया, जहां उसे शराब पिलाई, जिससे वह बेसुध हो गया. मौका देखकर उसके गले पर कट मारा व बेसुध अवस्था में बदमाशों ने बहन के साथ उसके ऊपर पत्थर, हथौड़ी, गाड़ी के जेक से हमला किया. बहन ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसका भाई मां- पिता को पीटता था. शराब के लिए उससे भी पैसे मांगता था. नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करता. इसलिए उसको रास्ते से हटाने की ठानी.

बहन को परेशान करता था भाई

मृतक पर दर्ज थे 8 आपराधिक केस : बैतूल का बदमाश प्रशांत उर्फ मोनू वर्मा पर 8 अपराध दर्ज हैं. वह आये दिन अपने मां व पिता को पैसो के लिए शराब पीकर मारता था. छोटी बहन प्रिया वर्मा इंदौर में रहकर खुद का व्यापार करती है. वह जब बैतूल जाती तो उसका भाई मोनू उसे भी पीटता था और पैसा मांगता. बहन ने एक बार माता-पिता के साथ थाने पर FIR दर्ज कारवाई थी. लेकिन वह नहीं सुधरा. जब हद हो गई तो बहन प्रिया वर्मा ने उसके उज्जैन व बैतूल निवासी मित्रों के साथ साजिश रची. बहन ने दो लाख रुपए दोस्त के माध्यम से बदमाशो को दिलवाए और भाई को श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करवाने के बहाने उज्जैन लाने के लिए 12 अक्टूम्बर को राजी किया.

शराब पीकर बेसुध किया फिर हमला : बीते 13 अक्टूबर को दोनों ने दर्शन किए. फिर मित्रों के साथ शराब पिलाई गई. जब भाई बेसुध हो गया तो उसका फायदा उठाकर उसने उसके गले में एक कट मारा. क्योंकि भाई बेसुध था तो कुछ कर नहीं पाया और कुछ दूरी पर जाकर उसको माकड़ोन थाना क्षेत्र में फेंक दिया. जब अधमरा दिखा तो हथौड़ी टॉमी व पत्थर से भी आरोपियों ने हमला किया और वहां से पांचों आरोपी फरार हो गए. आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं छोटू उर्द शरद पिता शोभाराम, अखिलेश पिता भारत सिंह चौहान, दिलीप उर्फ दीपक पिता गुलाब सिंह राजपूत, रिपी पिता राजेश सिसोदिया, प्रिया वर्मा.