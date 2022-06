सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा में खेत की जुताई और बोवनी को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. विवाद इतना बड़ा की नौबत मारपीट पर आ गई. पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी. इस घटना को देख रही बेटी ने वीडियो बनाकर बंडा पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई है. अब पिटाई का यह (Domestic violence Banda Sagar) वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पति अपनी पत्नी के मुंह पर लातें और मुक्के मार रहा है, जिसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है.

पति ने इतना पीटा कि बेहोश हो गई पत्नी: बंडा थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के शांति नगर इलाके में रहने वाले प्रदीप जैन ने पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर दी है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है. प्रदीप जैन की खेत की जुताई और बोवनी को लेकर पत्नी से कहा सुनी हो गई थी. विवाद बढ़ा तो पति बेकाबू हो गया और उसने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई. उसके सिर में गंभीर चोटे आई हैं.

सागर में घरेलू विवाद में पत्नी को पीटा

Indore Crime news: शराब के लिए पैसे नहीं दिये तो पत्नी की गला दबाकर हत्या, 7 साल की बेटी की गवाही ने आरोपी को पहुंचाया हवालात

बेटी ने किया बचाव: माता-पिता के बीच विवाद को बढ़ता देखकर बेटी ने बीच बचाव किया. तब बेरहम पति ने पत्नी को छोड़ा. बेटी की रिपोर्ट पर आरोपी पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार करेगी.

(Husband beat wife in domestic dispute) (Daughter case filed against father in Sagar) (Daughter made video of assault in Sagar) (Sagar Sagar Husband Wife Fights viral video)