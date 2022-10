विदिशा। कुरवाई सीएम राइज स्कूल में बनी मजार का खुलासा होने के बाद अब इलाके से एक और मामला सामने आया है, जहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान प्रियंक कानूनगो ने देखा कि, स्कूल में मजार का चबूतरा बना है, इतना ही नहीं मजार पर हरे रंग की चादर भी चढ़ी है. मामला सामने आने के बाद फिर हड़कंप की स्थिति बन गई, फिलहाल, आयोग के अध्यक्ष ने स्कूल स्टाफ पर नाराजगी जाहिर करते हुए मजार को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं. (MP Mazar Controversy) (CM Rise School Vidisha) (Vidisha Tomb Found) (Vidisha Tomb Found in Kurwai Government School)

स्कूल बना धर्म विशेष का केंद्र

स्कूल में बना दिया मजार का चबूतरा: सांप्रदायिकता का रंग कुछ लोगों के दिल-ओ-दिमाग पर इस कदर चढ़ गया है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है, वे उसे जहां-तहां बिखेर देते हैं. शिक्षा के मंदिरों में ऐसी हरकतें होने लगें तो मामला और भी गंभीर हो जाता है. विदिशा जिले के सीएम राइज स्कूल में मजार का मामला आने के बाद से स्कूलों की जांच शुरू हो गई है. सीएम राइज स्कूल में एक मजार का चबूतरा बना दिया गया, इसके साथ ही स्कूल की दीवारें और जालियों को भी हरे रंग से पोता गया. मामला सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई. फिलहाल, विभाग ने स्कूल की प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

MP Vidisha News : CM राइज स्कूल में महिला प्राचार्य ने बनवा दी मजार, निलंबन की कार्रवाई होगी, निर्माण तोड़ने के आदेश

स्कूल बना धर्म विशेष का केंद्र: बताया गया कि, कुरवाई स्थित सीएम राइज स्कूल परिसर में मुस्लिम वर्ग की तत्कालीन प्राचार्य शायना फिरदौस ने सरकारी खर्च पर बनाए गए चबूतरे को मजार का रूप दे दिया. यहां पर मुस्लिम श‍िक्षक हर शुक्रवार को नमाज भी पढ़ने लगे, मुस्लिम विद्यार्थियों को भी अवकाश दिया जाने लगा था. गुरुवार शाम लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने शायना को निलंबित कर दिया. इधर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो गुरुवार को कुरवाई पहुंचे, उन्होंने स्कूल को धर्म विशेष का केंद्र बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की उदासीनता को जिम्मेदार बताया. साथ ही इस निर्माण तो तोड़ने की बात कही.