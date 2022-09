जयपुर. राजस्थान के 33 जिलों में 100 साल और उससे अधिक (100 years old voters in Rajasthan) आयु के 14 हजार 976 मतदाता हैं. झुंझुनू में इस आयु वर्ग में सबसे अधिक 1688 वृद्ध (Most voters of 100 years in Jhunjhunu) मतदाता हैं. जबकि सबसे कम 73 बारां जिले में हैं. राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से किए गए वरिष्ठ मतदाताओं के भौतिक सत्यापन में ये आंकड़े सामने आए हैं. वहीं, आगामी एक अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर सूबे के वृद्धजनों को सम्मानित (Honor on World Elders Day) किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि (Chief Electoral Officer Praveen Gupta informed) झुंझुनू के बाद जयपुर में 1 हजार 126, उदयपुर में 968, भीलवाड़ा में 844, सीकर में 828 और पाली में 820 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी आयु 100 साल या उससे अधिक है. वहीं, सबसे कम बारां में 73 के बाद चूरू में 96, टोंक में 103, धौलपुर में 121, जैसलमेर में 153 मतदाता 100 साल से अधिक आयु के हैं.

इसे भी पढ़ें - Exclusive : ये कैसी लापरवाही... मतदाता की उंगली पर लगाई गई Expired स्याही

गुप्ता ने बताया कि इन मतदाताओं का अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस (Honor on World Elders Day) पर सम्मान किया जाएगा. ऐसे में जो वृद्धजन चलने फिरने में सक्षम हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन या स्कूल भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा. लेकिन जो समारोह में शामिल होने में सक्षम नहीं होंगे, उनके निवास पर पहुंचकर अधिकारी सम्मानित करेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इन वृद्धजनों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस मौके पर वृद्धजनों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से हस्ताक्षरित प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.