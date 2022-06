दंतेवाड़ा : बारसूर थानाक्षेत्र के उपेट गांव से बीते 21 जून को 45 दिन के नवजात के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी. अब इसी घटना में पुलिस ने लापता बच्चे के हत्या करने वाले उसके नाबालिग पिता के नाम का खुलासा किया है. पिता इस बात से दुखी था कि शादी के बाद वह जल्दी ही बच्चे का पिता बन (Father was sad to become a father early) गया. क्योंकि बच्चे का पिता और उसकी मां दोनों ही अभी बालिग नहीं हुए हैं. दोनों की शादी गांव में सामाजिक कार्यक्रम में करा दी गई थी.

नाबालिग पिता ने की बच्चे की हत्या



कैसे की हत्या : नाबालिग पिता ने अपने मासूम बच्चे की हत्या करने के लिये यूट्यूब देखकर प्लान तैयार (Murder plan made by watching YouTube in Dantewada ) किया. पहले उसने खुद बच्चे को अगवा किया. फिर गांव के बाहर एक पुलिया के नीचे अपने बच्चे को छिपा दिया. इसके बाद दूसरे दिन पहुंचकर बच्चे को पास के ही तालाब में फेंककर हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें- दंतेवाड़ा में प्रेमिका के साथ कर रहा था रोमांस, महिला के बेटे ने देखा तो उतारा मौत के घाट

अपराध छिपाने की कोशिश : पिता ने पुलिस को और ग्रामीणों को शक न हो इसके लिए बच्चे का गमछा और कमर पर बंधा काला धागा अपने ही घर के पास खेत में फेंक दिया. एक मुर्गी को मारकर खून उसी धागे के आसपास डाल दिया ताकि लोग ये समझें कि बच्चे को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया और मार दिया. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

नाबालिग पिता ने की बच्चे की हत्या

दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया ''हमें जो साक्ष्य मिले, उससे संदेहास्पद मामला लग रहा था. बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था और बाहर ही उसके परिवार के लोग सो रहे थे. साक्ष्य के मुताबिक खून लगा गमछा मिला था, जिससे लोग यह सोच रहे थे कि बच्चे को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया. लगातार मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि नाबालिग पिता का बच्चा काफी जल्दी हो गया था.''

दंतेवाड़ा एडिशनल एसपी योगेश पटेल ने बताया ''आरोपी ने लोगों को गुमराह करने के लिए गमछे में चूजे का खून लगा दिया था. जिससे यह प्रतीत हो कि कोई जानवर बच्चे को उठाकर ले गया है और उसे मारकर खा गया है. आरोपी ने बच्चे की हत्या की और लोगों को गुमराह करने की साजिश भी की. ''