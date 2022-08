पटना: दानापुर के मनेर में बालू घाट पर नाव पर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 5 बालू मजदूरों की दर्दनाक मौत (Five died on cylinder blast on boat in Maner ) हो गई. बताया जाता है कि मनेर में गंगा घाट पर अवैध बालू से लदे नाव पर सिलेंडर (boat explosion in Maner) विस्फोट हुआ. घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है.

मनेर में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट: मृतकों की पहचान रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय और कनहाई बिंद के रूप में हुई है. रंजन पासवान, दशरथ पासवान और ओम प्रकाश राय हल्दी छपरा मनेर के रहनेवाले बताए जाते हैं. इधर मौत की सूचना के बाद स्थानीय मनेर थाना की पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

5 मजदूरों की दर्दनाक मौत: बताया जाता है कि अवैध बालू लेकर जा रहे नाव पर लगभग 20 मजदूर सवार थे. जिसमें से 5 बालू मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे. उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई. पास में ही पेट्रोल भी रखा हुआ था, उसमे भी आग लग गई और नाव पर सवार 5 लोग जल गए. वहीं दर्जनों मजदूर घायल हुए हैं. बताया जाता है कि यह सभी मजदूर सोन नदी के अवैध बालू को लेकर सोनपुर सारण की तरफ जा रहे थे. हालांकि राज्य सरकार ने फिलहाल बालू खनन पर पूरी तरह से प्रदेश में रोक लगा रखी है, इसके बावजूद भी लगातार सोन के किनारे बालू का खनन का कारोबार अवैध तरीके से चल रहा है.

"नाव पर बालू घाट पर सभी मजदूर मजदूरी का काम करते थे. इसी दौरान नाव पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है. सूचना प्राप्त होने के बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है."- अशोक कुमार,हल्दी छपरा के मुखिया

अवैध बालू खनन के दौरान हादसा!: प्रदेश में फिलहाल बालू खनन पर पूरी तरह से रोक है. इसके बावजूद भी अवैध तरीके से बालू का कारोबार जिले के कई इलाकों में चल रहा है. पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के रामपुर बालू घाट पर बालू लदे नाव पर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट में चार मजदूरों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं.

"मनेर थाना क्षेत्र के रामपुर बालू घाट पर नाव पर खाना बनाने के दौरान 5 मजदूरों की जलकर मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- धर्मेंद्र कुमार, एसआई, मनेर थाना