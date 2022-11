अलवर. अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में रहीम नाम के शख्स को कुछ लोगों ने गौ तस्करी के शक होने पर जमकर (Some people beat up one person in Alwar) पीटा. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गोविंदगढ़ में गाय लेकर जाने के आरोप में बदमाशों ने ये हरकत की. हमले में रहीम खान गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसको इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

पीड़ित रहीम खान ने बताया कि वो अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप से अपने घर लौट रहा था. तभी वो बाइक खड़ी कर रास्ते में शौच करने लग गया. उसी दौरान तीन से चार लोग आए और उसके साथ मारपीट करने लगे. उसने मारपीट का कारण उनसे पूछा. उन लोगों ने कहा कि गाय को कहां लेकर जा रहे हो, फिर उन लोगों ने कहा कि तुम ने गाय को दूसरी तरफ क्यों भगा दिया. इस पर रहीम खान ने उन लोगों से कहा की वो शौच के लिए रुका था. जिसके बाद लोगों ने रहीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए. पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.