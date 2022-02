कोलकाता : बढ़ते आंतरिक कलह के बीच (Internal strife going on in Trinamool Congress) ममता ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक (emergency meeting of top leaders) बुलाई है. तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ छह वरिष्ठ नेताओं में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, महासचिव पार्थ चटर्जी, राज्य पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्रियों फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है.

सूत्र की मानें तो बैठक शनिवार शाम 5 बजे पार्टी में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए होगी. कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान और जवाबी बयान पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए. इसे कहीं रोकना होगा. हमारी पार्टी सुप्रीमो सभी नेताओं को एक संदेश देंगी. टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जिन्होंने अभी तक पार्टी की नई कार्यसमिति का गठन नहीं किया है, के 28 फरवरी को आगामी निकाय चुनावों के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने की संभावना है.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक व्यक्ति एक पद नीति की वकालत करने के लिए ट्वीटर का सहारा लिया. जिसके अनुसार पार्टी के एक सदस्य को सिर्फ एक पद पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. पुराने नेताओं के एक वर्ग ने इस कदम को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करार दिया. हालिया विवाद पार्टी में कथित सत्ता संघर्ष और अगली पीढ़ी के नेताओं और पुराने नेताओं के बीच स्पष्ट मतभेदों की पृष्ठभूमि में है.

हाकिम, जो कि राज्य के आवास और परिवहन मंत्री और साथ ही शहर के मेयर हैं, ने कहा कि पार्टी इस तरह के किसी भी सिद्धांत का समर्थन नहीं करती है. कुछ नेताओं ने भ्रामक पोस्ट किए हैं.