मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र ना कभी केन्द्र के आगे घुटने टेके हैं और ना (Maharashtra has never bowed before the Center and will never bow down) कभी टेकेगा. धन शोधन के एक मामले में, बुधवार को राकांपा नेता से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ के बाद सुले ने यह बात कही. महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से राकांपा को कोई अचंभा नहीं हुआ है. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र अपनी ‘मशीनरी’ का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 'दमनकारी' तरीके से कर रही है.

सुले ने एक टीवी चैनल से कहा, यह अपेक्षित था, नवाब भाई को भी इसका अंदेशा था. उन्होंने पहले एक बार ट्वीट भी किया था कि अगर ईडी उनके घर आई तो वह उनके लिए चाय और बिस्कुट तैयार रखेंगे. वहां से निकलने से पहले उनको नाश्ता भी मिल जाता, लेकिन उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया.

राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुले ने दावा किया कि ईडी का नोटिस केवल विपक्षी दलों के नेताओं को जारी किया जाता है. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा, जब एक बार आप अपनी पार्टी छोड़कर उनके दल में शामिल हो जाते हैं, तो सभी नोटिस गायब हो जाते हैं या श्रेडर में चले जाते हैं. हमें पता होना चाहिए कि यह श्रेडर कौन सा है.

सुले ने यह भी दावा किया कि 'एक निश्चित पार्टी के लोगों' को पहले से पता होता है कि कब किस नेता के खिलाफ छापेमारी की जा रही है या कब किसे गिरफ्तार किया जा रहा है. लोकसभा सदस्य ने कहा कि भाजपा नेता केन्द्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी करने के लिए ट्विटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा, 'वह अब भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जीवन एक पूर्ण चक्र है.'

सुले ने कहा, 'हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति में पले-बढ़े हैं. महाराष्ट्र ने ना कभी केन्द्र और दिल्ली के आगे घुटने टेके हैं और ना कभी टेकेगा.' गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में, बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ कर रही है. अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, सम्पत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद-फरोख्त और हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की जा रही है.

(पीटीआई-भाषा)