भोपाल। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान का सीएम शिवराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शॉट ऑफ द डे कहा जा सकता है. कार्यक्रम के दौरान 16 सेकंड का ये वीडियो है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कौन बनेगा करोड़पति में पूछे जाने वाले सवालों की तरह ही कयासों की झड़ी लगाई जा रही है. सवाल ये है कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे सीएम शिवराज ने अपनी जेब से निकालकर मुंह में खाया क्या था. शिवराज की पारी को लेकर कयास लगाने वाले अब इस रिसर्च में जुटे हैं कि मुख्यमंत्री की जेब से मुंह तक जो खाद्य सामग्री गई वो चीज क्या थी.

सीएम शिवराज का वीडियो वायरल

मामा ने सेंव तो नहीं खाया?: इंदौर के लोग कह रहे हैं कि शिवराज मामा ने जेब से निकालकर सेंव खाया है. उधर भोपालियों का शोध अपनी आदत के मुताबिक गुटखे पर जाकर खत्म हुआ. लिहाजा उनका अनुमान ये है कि मामा सुपारी खा रहे हैं. हांलाकि सीएम शिवराज गुटखा तो छोड़िए सौंफ से भी परहेज वाली कैटेगरी में आते हैं. सोशल मीडिया पर फेसबुक से लेकर ट्विटर तक ट्रेंड कर रहा है मामाजी का ये वीडियो. और लोग सीएम शिवराज ने क्या खाया इसको लेकर अपने अपने अनुमान जता रहे हैं. कहा ये भी जा रहा है कि एनर्जी के लिए शिवराज अपने साथ बादाम पिस्ता रखते हैं वही खा भी रहे हैं.

16 सेकंड के वीडियो में है क्या: 16 सेकंड का ये वीडियो महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके का है. वीडियो में सीएम शिवराज जेब में हाथ डालकर कुछ खाने की चीज निकालते हैं और फिर मुंह में डालते हैं. इतने में ही उनके नाम की उद्घोषणा होती है. वीडियों में पीएम मोदी भी उन्हें इशारा करते हैं कि आपका नाम पुकारा गया है, यह सुनते ही सीएम शिवराज चौंक जाते हैं और कुर्सी से उठते हैं. वीडियो में उनकी मुख मुद्रा भी दिलचस्प है, लेकिन इस वीडियो में उत्सुकता वही है कि आखिर शिवराज ने खाया क्या.

मामा के वीडयो पर कमेंट्स की बहार: फेसबुक से लेकर ट्विटर तक सोशल मीडिया पर जमकर देखे जा रहे इस वीडियो में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ट्विटर पर आए कुछ कमेंट्स काबिल ए गौर हैं. एक युवक ने सीएम शिवराज की मुख मुद्रा की तुलना उस समय से की है जब कोई लड़का चुपके से गुटखा खा रहा हो और पापा की नजर पड़ जाए. इस पर एक प्रतिक्रिया ये भी है कि शिवराज गुटखा नहीं मुलेठी खा रहे हैं. ट्वीट में जवाब ये भी आये कि काजू बादाम खा रहे हैं शिवराज. एक प्रतिक्रिया ये भी कि उन्हें डाइबिटीज है इसलिए कुछ देर में खाना जरुरी होता है.

