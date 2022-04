नासिक : महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे (Few coaches of 11061 LTT-Jaynagar Express derails near nashik maharashtra) पटरी से उतर गए (11061 LTT-Jaynagar Express derails) हैं. हादसा दोपहर करीब 3.10 बजे की है. मध्य रेलवे की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.

रेलवे के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजकर 10 मिनट पर लाहवित और देवलाली (नासिक के पास) के बीच 11061 एलटीटी-जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए (LTT-Jaynagar Express derails between Lahavit and Devlali) हैं. दुर्घटनास्थल पर रेलवे कर्मचारी और मेडिकल वैन मौके पर पहुंच गए हैं. खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

(अपडेट जारी है)