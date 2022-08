रुद्रप्रयाग: हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के रंग में बाबा केदार की नगरी केदारपुरी (Kedarpuri city of Baba Kedar) भी रंग गयी है. आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) कार्यक्रम के तहत रविवार को केदारनाथ मंदिर परिसर में तिरंगा रैली (Tiranga rally in Kedarnath) का आयोजन किया गया. जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ के जवानों के साथ ही मंदिर समिति के कर्मचारियों ने भाग लिया. इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर रात के समय भव्य और सुंदर नजर आ रहा है. जिला प्रशासन की पहल से केदार मंदिर तिरंगा लाइट से जगमगाया (Kedar temple lit up with tricolor light) नजर आ रहा है.

आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th anniversary of independence) के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. रुद्रप्रयाग जनपद में इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है. जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक भाग ले रहे हैं. गांव से लेकर शहरों तक तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं. जबकि वाहनों में आजादी के गीत सुनाई दे रहे हैं. पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है. वहीं, रुद्रप्रयाग जनपद के साथ ही ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार (Eleventh Jyotirling Baba Kedar) का धाम में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. यहां आ रहे श्रद्धालु तिरंगा लेकर देश भक्ति के नारे लगा रहे हैं. श्रद्धालुओं को मंदिर समिति और पुलिस की ओर से तिरंगे वितरित किये जा रहे हैं.

तिरंगे की रोशनी से जगमगाया केदारधाम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में जनपद के सभी विभागों की ओर से अपने-अपने स्तर से आम जनमानस को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है. कार्यक्रम की श्रृंखला में बाबा केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में दूसरे दिन भी तिरंगा रैली निकाली गई.

मंदिर परिसर से शुरू हुई तिरंगा रैली आदि गुरु शंकराचार्य परिसर तक पहुंची. भारत माता की जयकारों और झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारों ने श्रद्धालुओं में भी जोश जगा दिया. रैली मंदिर परिसर में आकर खत्म हुई, जहां पर एनडीआरएफ के नेतृत्व में मानव श्रृंखला की मदद से 75 की आकृति बनाकर आजादी का संदेश दिया गया. वहीं दूसरी ओर रात के समय केदारनाथ मंदिर भव्य और सुंदर नजर आ रहा है. मंदिर में तिरंगे वाली लाइट जगमगाने से देश-विदेश से केदारनाथ पहुंचे भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है. भक्त रात के समय तिरंगा लाइट जगमगाने पर वंदे मातरम के नारों के साथ ही देशभक्ति गीत गाकर आजादी का जश्न मना रहे हैं.