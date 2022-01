नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP election 2022) के लिए जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि, BJP ने JDU को धोखा दिया है. अब यूपी में सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार भी करेंगे. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिहार सीएम नीतीश प्रचार करेंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है. वहीं, बिहार में सहयोगी जदयू का बीजेपी से कोशिशों के बावजूद तालमेल नहीं हो सका. उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण जदयू और बीजेपी के बीच घमासान (Controversy in jdu and bjp over UP election 2022 ) मचा है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh) ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि, जेडीयू 51 सीटों पर उम्मीदवार तय करेगा. जेडीयू ने अब यूपी के दंगल में किस्मत आजमाने के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है.

यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भाव नहीं दिया, जिसके बाद अब जेडीयू ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है. जिसे लेकर जेडीयू की लखनऊ में अहम बैठक (Important meeting of JDU in Lucknow) भी पिछले दिनों की थी. इस बैठक में यूपी में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई. जिसके बाद अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार के यूपी में चुनावी प्रचार की भी तैयारी हो रही है.

वीडियो देखें

ये भी पढ़ें- यूपी में बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन पर पेंच, RCP कम पर भी राजी लेकिन ललन की 50 प्लस पर दावेदारी!