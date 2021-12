जमुई: बिहार के जमुई में सोना का भंडार (Gold Reserves in Jamui) मिला है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जमुई के सोनो क्षेत्र में स्वर्ण भंडार (Gold Reserves in Sono Area of Jamui) का पता चला है. इस खबर के बाद जमुई के लोगों में जबरदस्त खुशी है.

जमुई के सोनो प्रखंड की चुहैत पंचायत का करमटिया मौजा बिहार में देश का सबसे बड़ा सोना का भंडार (Gold Reserves in Bihar) के रूप में देश के मानचित्र पर अंकित हो सकता है. इस वजह से एक बार फिर से ये इलाका आज चर्चा में आ गया है. ग्रामीण बताते हैं कि यहां जमीन के नीचे से बहुत पहले भी सोना निकला था.

सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से शिक्षक कामदेव सिंह कहते हैं कि 1980-85 के समय वे जब सातवीं या आठवीं में पढ़ते थे, तभी गांव में खबर फैली थी कि सोना निकल रहा है. मैंने भी गमला लेकर जमीन की खुदाई कर मिट्टी को बगल के सुखनर नदी में जब धोया था तब उसमें से सोने का कण निकला. बाद में इस स्थान पर सरकार की ओर से खुदाई भी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ बंद हो गया.

हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और बेटे और वर्तमान में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्राद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने भी काफी प्रयास किया. अब एक बार फिर से जब ये साबित हो गया है कि इलाके में सोना का भंडार है तो सरकार को खुदाई का काम जरूर करवाना चाहिए ताकि खुशहाली आ सके.

वहीं, चुरहैत पंचायत के सरपंच चंद्रदेव पासवान भी कहते हैं कि इलाके में सोना का भंडार है. वो एक प्रसंग याद करते हुए कहते हैं कि काफी साल पहले एक राहगीर को कुछ चमकीला धातु मिला था. उस व्यक्ति ने बिना बताऐ उस चमकीले पदार्थ को कुछ दिन जमा किया और सोनार के पास पहुंच गया. सोनो बाजार में सोनार ने जांच के बाद बताया कि यह तो 'ए ग्रेड' का सोना है. फिर देखते ही देखते ये बात पtरे इलाके में फैल गई कि सोनो में जमीन से निकल रहा है सोना'.

दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी से बिहार के राज्यों में सोने के भंडार को लेकर सवाल किया था. इसी सवाल के जवाब में प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुये बताया था कि बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है. इसमें बताया गया कि देश में कुल 501.83 टन का प्राथमिक स्‍वर्ण अयस्‍क भंडार है, जिसमें 654.74 टन स्‍वर्ण धातु है, इसमें 44 फीसद सोना तो केवल बिहार में ही पाया गया है. राज्‍य के जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में 37.6 टन धातु अयस्‍क सहित 222.885 म‍िलियन टन स्‍वर्ण धातु से संपन्‍न भंडार मिला है.

बता दें कि जमुई जिले के सोनो के अलावा अन्य प्रखंडों में भी कई तरह के खनिज अयस्क पाए पाए जाते हैं, जिसमें अभ्रक के अलावा गोमेद समेत कई कीमती पत्थर भी शामिल हैं. ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि 15 साल पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों के सर्वेक्षण के बाद खुदाई महंगी होने के कारण फिर से शुरू नहीं हो पाई. लेकिन आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब खुदाई पहले की अपेक्षा सस्ती होने लगी है तो अब संभावनाएं भी दिख रही हैं कि यहां जल्द सोने का खनन शुरू हो सकता है.