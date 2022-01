अहमदाबाद : भारतीय तट रक्षक ने गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी है, जिसमें चालक दल के 10 सदस्य सवार हैं. एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि नौका का नाम 'यासीन' (Pakistani boat Yaseen apprehended) है. तटरक्षक ने शनिवार रात एक अभियान के दौरान उसे पकड़ा है.

अधिकारी ने ट्विटर पर बताया कि भारतीय तटरक्षक पोत 'अंकित' (Indian Coast Guard Ankit) ने आठ जनवरी की रात को एक अभियान के दौरान अरब सागर में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी है, जिसमें चालक दल के 10 सदस्य सवार हैं. आगे की पूछताछ के लिए नौका को पोरबंदर लाया (boats and crew are being brought to Porbandar) जा रहा है.

बता दें कि पिछले साल 15 सितंबर को तटरक्षक ने इसी तरह के अभियान में गुजरात के अपटीय क्षेत्र में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा था, जिसमें चालक दल के 12 सदस्य शामिल थे. ऐसी नौकाओं का इस्तेमाल कर राज्य तट के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी के मामले बढ़े हैं. पिछले साल 20 दिसंबर को, तटरक्षकों ने राज्य के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ मिलकर चलाए गए एक संयुक्त अभियान में मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौका को पकड़ा था, जिसमें चालक दल के छह सदस्य सवार थे और नौका से 77 किलोग्राम हेरोइन मिली थी जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपये थी.

इससे पहले, छह दिसंबर को भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद दो पाकिस्तानी नौकाओं को धर दबोचा था. तटरक्षक बल के अरिंजय जहाज के जवानों ने इस मामले में 18 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा था. पिछले दो महीनों में, तीन पाकिस्तानी नावों और 28 पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े गए हैं. हालांकि छह दिसंबर को गिरफ्तार किए गए 18 पाकिस्तानियों के पास से कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था.