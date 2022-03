अगरतला : त्रिपुरा के सहकारिता मंत्री रामप्रसाद पाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व (leadership of the PMs of India and Bangladesh) में दोनों देशों में विकास की लहर (countries are witnessing a wave of development) देखी जा सकती है. उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती हमेशा से है और आगे भी रहेगी. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के नेतृत्व में दोनों देशों में विकास हो रहा है. दोनों देशों की सरकारें जनता के कल्याण के प्रति कार्य कर रही है.

सहकारिता मंत्री रामप्रसाद पाल ने ये बातें यहां आयोजित पांचवीं बांग्लादेश-भारत सांस्कृतिक बैठक-2022 में कहीं. ये कार्यक्रम बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्मशती (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman birth centenary), बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश-भारत मित्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई थी.

बता दें कि 26 फरवरी को मंत्री रामप्रसाद पाल बांग्लादेश के दौरे पर थे. इस दौरान मंत्री पाल ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और शहीद एएचएम कमरुज्जमां को बांग्लादेश-भारत सांस्कृतिक बैठक-2022 में श्रद्धांजलि दी. अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध दिन-ब-दिन मजबूत होते जा रहे हैं और त्रिपुरा के लोग बांग्लादेश को अपना रिश्तेदार मानते हैं.