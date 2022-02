हैदराबाद : उत्तर प्रदेश में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की निंदा करते हुए कुछ लोगों ने रैली निकालने की कोशिश (People protested in support of Asadudduin Owaisi) की, जिसको लेकर यहां ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के आसपास हल्का तनाव बढ़ गया. मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों, खासकर युवाओं ने हमले की निंदा करते हुए नारेबाजी की और भाजपा और यूपी पुलिस की निंदा की. उन्होंने एक रैली निकालने की कोशिश की लेकिन समुदाय के बुजुर्गों की सलाह के बाद शांति से तितर-बितर हो गए.

पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मस्जिद और ऐतिहासिक चारमीनार के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम (strict police arrangements made in Hyderabad) किए थे. दंगा गियर में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) सहित अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को एहतियात के तौर पर संवेदनशील क्षेत्र में तैनात (special police team deployed in hyderabad) किया गया था.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद के ओल्ड सिटी और तेलंगाना के अन्य शहरों में अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. इस बीच, ओवैसी पर हमले के विरोध में ओल्ड सिटी के व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद (old city market closed in protest against the attack on Owaisi) रखा. चारमीनार के आसपास आमतौर पर व्यस्त बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा. व्यापारियों ने हमले की निंदा करने के लिए काले झंडे लगाए.

उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के बाद दिल्ली लौट रहे ओवैसी के वाहन पर दो हमलावरों द्वारा गोली चलाने की बात फैलने की खबर फैलने पर कुछ दुकानदारों ने गुरुवार शाम से शटर गिरा दिए थे। गुरुवार रात चारमीनार के पास कुछ लोगों ने धरना भी दिया था. इस बीच, मक्का मस्जिद और हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के दौरान ओवैसी की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए विशेष दुआ की गई.

मक्का मस्जिद में AIMIM विधायक अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान और अन्य नेताओं ने ओवैसी के लिए दुआ (special prayer for Owaisi) की. असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और तेलंगाना विधानसभा में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे ओवैसी उस समय बाल-बाल बचे, जब उनकी कार पर दो लोगों ने फायरिंग (attack on Asaduddin Owaisi's vehicle) की थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक टोल प्लाजा पर सांसद की एसयूवी पर हमला हुआ. वह दूसरे वाहन से दिल्ली के लिए रवाना हुए. पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. ओवैसी ने चुनाव आयोग से हमले की स्वतंत्र जांच का आदेश देने की मांग की है. उन्होंने यूपी और केंद्र की सरकारों से भी जांच कराने की मांग की. AIMIM प्रमुख पिछले कुछ हफ्तों से यूपी में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं. उनकी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह राज्य की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

(आईएएनएस-इनपुट)