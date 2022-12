शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में सहमित नहीं बन पाई है. शुक्रवार को शिमला में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एकराय नहीं हो पाने से सभी विधायकों ने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने शुक्रवार देर रात कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. बैठक में फैसला लिया है कि हाईकमान जो भी फैसला लेगी उस पर अमल किया जाएगा. एक सिंगल लाइन एजेंडा इस बैठक में लाया गया, जिस का प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रखा और प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका समर्थन किया.

उन्होंने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट हाईकमान के समक्ष शनिवार को रखेगे और हाईकमान इस पर अंतिम निर्णय लेंगे. इससे हिमाचल के विधायकों को अवगत करा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल के विधायकों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है ना ही उन्हें दिल्ली जाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी किसी के लिए लॉबिंग नहीं कर रहा है, विधायकों की राय जान ली है.(Who will be CM of Himachal)(Himachal congress MLA meeting in Shimla).

हाईकमान पर सभी विधायकों ने इस फैसले को छोड़ा है और जो फैसला हाईकमान लेकर सभी विधायकों को मंजूर होगा. राजीव शुक्ला ने कहा कि दिन में राज्यपाल से जो मुलाकात हुई थी, वह एक औपचारिक भेंट थी. उन्हें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है. पार्टी अपने विधायक दल के नेता को चुनकर शीघ्र राजभवन को अवगत करा देगी. इसके बाद हिमाचल में सरकार का गठन कर दिया.(Congress Govt in Himachal)(Himachal Election Result 2022).

कांग्रेस ने जीती 40 सीटें: हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है. 68 विधानसभा वाले हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है. वहीं 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है. 1985 के बाद से हिमाचल में कोई भी पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, हर चुनाव के बाद हिमाचल में सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के पास आती जाती रही है. लेकिन इस बार बीजेपी ने दावा किया था कि वो इस रिवाज़ को तोड़ेगी लेकिन कांग्रेस ने जीत हासिल कर इस रिवाज को बरकरार रखा है.(Himachal Pradesh Congress leaders meet Governor)(Rajeev Shukla meet Himachal Governor)

