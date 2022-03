किश्तवाड़: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ (Kishtwar of Jammu and Kashmir) में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है. किश्तवाड़ पुलिस ने एक विशेष सूचना पर मारवाह के टिलर वन के सामान्य क्षेत्र में 11RR के साथ एक CASO यानि (Cordon and Search Operation) लॉन्च किया. जिसमें आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया. यहां से भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने बताया (Police told) कि बरामद हथियार व गोला बारूदों में एक पिस्तौल, आठ पिस्टल आरडीएस, एक चीनी ग्रेनेड, तीन यूबीजीएल ग्रेनेड, तीन आरपीजी आरडीएस, तीन विस्फोटक लाठी, एक आईईडी रिमोट, एक प्रेशर कुकर शामिल है. पुलिस ने बताया कि मारवाह पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है.