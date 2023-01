हरिद्वार में शराब के ठेके पर पहुंचा हाथियों का झुंड

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों (Terror of wild animals in Haridwar) का रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामला हरिद्वार के जगदीशपुर क्षेत्र का है. यहां कल देर रात लक्सर रोड जगदीशपुर में शराब के ठेके पास हाथियों का झुंड (Herd of elephants on liquor shop in Jagdishpur) चहलकदमी करता हुआ आ गया. हाथियों के झुंड को देख मौके पर हड़कंर मच गया. कुछ लोगों ने हाथियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर भगाया. हरिद्वार रेंज के रेंजर दिनेश नौटियाल (Haridwar Ranger Dinesh Nautiyal) ने बताया कि इस क्षेत्र में हाथियों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है. जिसके कारण इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 24 घंटे वन विभाग की टीमें मुस्तैद हैं. हाथियों के शहरी इलाकों में आने का मुख्य कारण उन्होंने गन्ने की खेती को बताया है.

बता दें पिछले कई दिनों से जानवरों का आतंक हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी हाथी तो कभी गुलदार की आमद लोगों को भयभीत कर रही है. चाहे राजाजी टाइगर रिजर्व के किनारे स्थित भेल का इलाका हो, या फिर गंगा के किनारे बसा कनखल हर जगह हाथी आ रहे हैं. कभी हाथी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी हाथी दिखते हैं. कभी शांत माने जाने वाले इलाके भेल में गुलदार चहल कदमी करता दिखाई देता है. उसके बावजूद भी वन विभाग केवल सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के नाम पर जंगल की ओर जानवरों को भेजने का काम करता है.