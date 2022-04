नई दिल्ली : शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal issue of prisoners release) ने 'सजा पूरी कर चुके कई सिख कैदियों के जेल में बंद होने' का विषय (prisoners behind bars despite imprisonment completion) लोक सभा में उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देविंदर पाल सिंह भुल्लर समेत ऐसे सभी सिख कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.

सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शून्यकाल के दौरान कैदियों की रिहाई का विषय उठाया. कौर ने कहा, 'मैं सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ दिलाना चाहती हूं जो 25-30 वर्षों से सजा काटने के बाद भी जेल में बंद हैं. उनको दोगुनी सजा हो गई है, लेकिन वो अब भी बाहर नहीं आए हैं...प्रोफेसर भुल्लर जैसे लोग अब भी जेल में बंद हैं जो अपनी तय सजा से दोगुनी सजा काट चुके हैं.'

लोक सभा में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भुल्लर की रिहाई का वादा किया, लेकिन दिल्ली में उनके मंत्री उचित कदम नहीं उठा रहे. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले सरकार ने सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रहाई का वादा किया था, लेकिन अब तक रिहाई नहीं हुई. हरसिमरत कौर ने कहा, 'मेरी मांग है कि ऐसे कैदियों की तत्काल रिहाई की जाए.'