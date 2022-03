श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ग्रेनेड हमले (grenade attack by terrorist in Srinagar JK) में पुलिस के जवान समेत कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है. ये ग्रेनेड हमला श्रीनगर के अमीरा कदल बाजार (grenade attack at Amira Kadal market, Srinagar) में हुआ है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.