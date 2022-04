विजयानगर: कर्नाटक के विजयानगर (Vijayanagara district, Karnataka) जिले के मरियम्मनहल्ली गांव में शुक्रवार तड़के एयर कंडीशनर (एसी) में विस्फोट (AC exploded due to fire) होने से एक दंपति और उनके दो बच्चों की (couple and their two children were killed) मौत हो गई. वहीं घर भी जल गया. मृतकों की पहचान वेंकट प्रशांत (42), उनकी पत्नी डी. चंद्रकला (38), उनके बेटे अद्विक (6) और बेटी प्रेरणा (8) के रूप में हुई है. घर में रहने वाला एक अन्य कपल भागने में सफल रहा. पुलिस के अनुसार, गैस रिसाव के बाद एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ. पुलिस ने बताया कि आग लगने से एसी में विस्फोट हो गया. घटना दोपहर 12.45 बजे की है.

दंपति और उनके दो बच्चों की फाइल फोटो

कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और मृतकों की उनके कमरे में दम घुटने से मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि घर राघवेंद्र शेट्टी का था. उनकी पत्नी राजश्री ने आग पर ध्यान दिया और दोनों भागने में सफल रहे. उन्होंने मोबाइल फोन पर वेंकट प्रशांत को फोन किया और उन्हें बाहर निकलने को कहा. हालांकि, प्रशांत अपने परिवार को बाहर नहीं निकाल सके. मरियम्मनहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.