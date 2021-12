आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- दिल्ली लाया गया जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार

जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा. सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

1- Farmers Protest : किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी

लंबी खींचतान के बाद गुरुवार को आखिरकार किसान आंदोलन समाप्त करने का किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया. गुरुवार को सरकार की ओर से भेजा गया किसानों को औपचारिक पत्र में सभी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

2- Bipin Rawat Chopper Crash: वेलिंग्टन में शहीदों को दी गई आखिरी सलामी

भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया था. इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की मौत हुई है. दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों के पार्थिव शरीर को आज सुबह सेना के वेलिंग्टन अस्पताल से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया. पढ़िए पूरी खबर.

3- कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की हुई शादी, सवाई माधोपुर में लिए सात फेरे

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल कपल ने 9 दिसंबर यानी आज राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में कांच से बने मंडप के बीच सात फेरे ले लिए हैं. कपल परिणय सूत्र में बंध गया है. पढ़ें पूरी खबर.

4- राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई सगाई, पहली तस्वीर भी आई सामने

आज बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की शादी (Tejashwi Yadav Marriage ) हो रही है. दिल्ली के महरौली स्थित सैनिक फार्म हाउस में रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम हो रहा है. इस बीच उनकी सगाई (Tejashwi Yadav Engagement) की पहली तस्वीर सामने आयी है. जिसमें तेजस्वी अपनी मंगेतर अलेक्सिस उर्फ राजश्री के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5- UP Assembly Election 2022 : अखिलेश यादव ने योगी सरकार को गवर्नेन्स में बताया शून्य, कहा- झूठे वादों में महारत हासिल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh yadav) ने बृहस्पतिवार को बयान जारी कर भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है. अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार विज्ञापन में नम्बर 1 और गवर्नेन्स में शून्य है. भाजपा को झूठे वादों में महारत हासिल है. लेकिन अब जनता सच्चाई से भलीभांति परिचित हो गई है. पढ़ें पूरी खबर.

6- लोकसभा में ईडी सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने वाले विधेयक पर चर्चा जारी

विपक्षी दलों ने लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) बिल का लोकसभा में विरोध करते हुए इन्हें संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया और इन्हें वापस लेने की मांग की. पढ़ें पूरी खबर.

7- छत्तीसगढ़ : कांकेर में SSB कैंप के पास नक्सलियों का IED ब्लास्ट, कोई हताहत नहीं

छत्तीसगढ़ के कांकेर के बैहासालेभाट SSB कैम्प (Baihasalebhat SSB Camp) के पास नक्सलियों ने IED ब्लास्ट (IED blast) किया है. सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं. अंतागढ़ SDOP अमर सिदार ने पुष्टि की है. पढ़ें पूरी खबर.

8- पहले दोस्ती, फिर प्यार और शादी, अखिलेश और डिंपल की ऐसी है लव स्टोरी

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर अखिलेश और डिंपल (Akhilesh Dimple Love Story) फिर चर्चा में हैं. आइये जानते हैं सूबे की सबसे सशक्त राजनितिक जोड़ी की लव और पर्सनल लाइफ के बारे में. पढ़ें पूरी खबर.

9- कैटरीना-विक्की की शादी की तस्वीरें Leak, कपल के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के लाख बंदिशें लगाने के बाद भी कपल की शादी की तस्वीरें लीक हो गई हैं. लीक हुईं शादी की तस्वीरों में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही है. बता दें, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अब शादीशुदा जोड़ा हो चुका है. पढ़िए पूरी खबर.

10- BSF कैंप और पुल के विरोध में 200 गांवों के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शरू

दक्षिण बस्तर के बाद अब आदिवासियों ने (Tribals in Kanker district of Bastar ) उत्तर बस्तर में जंगी आंदोलन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजुर क्षेत्र अंतर्गत छोटेबैठिया के बेचाघाट में हजारों आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन (Bastar tribals indefinite strike) शुरू कर दिया है. आदिवासी BSF कैंप और पुल बनने का विरोध (Tribals protest over proposed BSF camp) कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

1- जब ईटीवी भारत से बोले थे जनरल रावत- 'भुला देश सुरक्षित हाथों में है'

तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश (Army helicopter crashes in Coonoor) में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) की मौत हो गई. जनरल रावत की मौत के बाद देशभर में शोक की लहर है. हर कोई CDS बिपिन रावत को अपनी-अपनी तरह से याद कर रहा है. ईटीवी भारत भी उनको याद कर रहा है, जब उन्होंने ईटीवी भारत से कहा था- भुला (उत्तराखंड में छोटे भाई को भुला कहते हैं) देश सुरक्षित हाथों में है. जानिए उन्होंने और क्या कहा.

1- बच्चों की ओमीक्रोन से ग्रस्त होनी की अधिक संभावना : विशेषज्ञ

पूरे भारत में ओमीक्रोन (Omicron across India) के डर के बीच विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बच्चे कोविड-19 के इस नए संस्करण से ग्रस्त होने की संभावनाएं हैं. विशेषज्ञों ने बच्चों के शीघ्र टीकाकरण (immunization of children) और कोविड के उचित व्यवहार (Covid appropriate behaviour) को बनाए रखने का भी सुझाव दिया है. देखें विडियो.