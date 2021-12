आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1.काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. उनके आगमन से पूर्व ही काशी में उत्सव शुरू हो गया है. घाटों से लेकर गलियां तक रोशनी से जगमगा उठी है. पढ़िए पूरी खबर..

.काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'महंगाई हटाओ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं. मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं हिंदू हूं. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

2.बैंक के डूबने पर भी अब खाताधारकों को ₹5 लाख मिलेंगे : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) में कहा कि आज बैंकों में जमा पांच लाख रुपये तक सुरक्षित है. बैंक के डूबने पर भी खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक मिलेंगे. उन्होंने इसे बैंकिंग क्षेत्र का बड़ा सुधार बताया. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

3.Swarnim Vijay Parv: राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर 'वॉल ऑफ फेम-1971 इंडो पाक वॉर' का उद्घाटन किया और 'स्वर्णिम विजय पर्व' (Swarnim Vijay Parv) के उद्घाटन समारोह में सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन का जायजा लिया. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

4.वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर बूस्टर डोज देने का फैसला होगा : डॉ. वीके पॉल

भारत में कोविड टीके की बूस्‍टर खुराक दिए जाने के संबंध में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और सबको ध्यान से देखा जा रहा है. इस बारे में वैज्ञानिक तथ्य एवं सुझावों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

5.रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, ऊंचा रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सतर्कता बरतने की भी जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das) ने निवेशकों(investors ) को आगाह करते हुए कहा है कि ऊंचा रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

6.आंध्र प्रदेश में ओमीक्रोन का पहला केस मिला, आयरलैंड से लौटा था शख्स

आंध्र प्रदेश में ओमीक्रोन का पहला केस (omicron first case in andhra pradesh) दर्ज किया गया है. संक्रमित शख्स आयरलैंड से लौटा था. इसके साथ भारत में ओमीक्रोन (Covid Omicron variant) के मामलों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

7.TMC के चुनावी वादों पर चिदंबरम का तंज, कहा-'गोवा का भगवान भला करे'

गोवा में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपये हस्तांतरित करने का वादा किया है. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कटाक्ष करते हुए कहा, भगवान गोवा का भला करे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

8. Farmers MSP Issue : एमएसपी पर कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे वरुण गांधी

गांधी ने ट्विटर पर अपने प्राइवेट मेंबर बिल (Varun Gandhi to bring private member bill) का विवरण साझा करते हुए कहा, "भारत के किसानों और उनकी सरकारों ने कृषि संकट पर, आयोगों के अंदर और बाहर लंबे समय से बहस की है. एमएसपी कानून का समय आ गया है (The time has come for an MSP law). मैंने इसे प्रस्तुत किया है, जिसे मैं कार्यवाही योग्य कानून मानता हूं. मैं इसकी किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं." क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

9. मेहंदी सेरेमनी में ससुर संग जमकर नाचीं थी कैटरीना कैफ, सामने आईं तस्वीरें

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आईं हैं. इन सभी तस्वीरों में कैटरीना और विक्की जमकर इन्जॉय करते दिख रहे हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

10. मेहंदी सेरेमनी पर अंकिता को गोद में उठाकर झूमें विकी जैन

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी को प्राइवेट नहीं रखा है. जिसकी वजह से इनकी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर हो रहे हैं. मेहंदी की रस्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

VIDEO

1. CDS बिपिन रावत का आखिरी वीडियो संदेश: अपनी सेनाओं पर गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं. हालांकि, उनसे जुड़ी कई यादें हमारे बीच हैं. ऐसा ही एक वीडियो मैसेज भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया है. सीडीएस बिपिन रावत का संदेश 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था. क्लिक कर देखें वीडियो