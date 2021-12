आज की खबरें जिन पर रहेगी नजरें

1. मंगलवार को काशी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी

वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे. बैठक में कौन-कौन शामिल होगा और पीएम मोदी किस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे. जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

2. Mokshada Ekadashi : मोक्ष प्राप्ति के लिए करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें व्रत की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है. इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 14 दिसंबर (Gita Jayanti 2021) को मनाई जाएगी. एकादशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. जानिये क्यों खास है आज का दिन

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. कश्मीर में सुरक्षा बल की बस पर आतंकियों ने किया हमला, दो जवान शहीद

श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में पुलिस बस पर आतंकवादियों ने की गोलीबारी की है. हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायल जवानों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर

2. राज्य सभा में रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ex CJI Ranjan Gogoi) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (Privilege Motion against Ranjan Gogoi) पेश किया गया है. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के राज्य सभा सांसद मौसम नूर ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश (Mausam Noor Ranjan Gogoi Privilege motion) किया. पढ़ें पूरी खबर

3. ब्रिटेन में ओमीक्रोन से पहली मौत ने बजाई खतरे की घंटी

दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहे कोविड-19 के ओमीक्रोन (omicron) वेरिएंट से ब्रिटेन में पहली मौत दर्ज की गई है. सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने बताया कि ओमीक्रोन वेरिएंट से पीड़ित कम से कम एक मरीज की मौत की पुष्टि की गई है. पढ़ें पूरी खबर

4. करीना कपूर और अमृता हुईं कोरोना पॉजिटिव, भारी पड़ी लापरवाही

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. उनके साथ उनकी सबसे खास दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं हैं. हाल ही में करीना और अमृता अपने दोस्तों के साथ कई पार्टी में शामिल हुई थीं. पढ़ें पूरी खबर

5. CBSE question misogyny : सोनिया गांधी ने संसद में उठाई आवाज, वापस हुआ 'महिला-विरोधी' पैराग्राफ

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीबीएसई (Sonia Gandhi CBSE question) के सवाल में महिला विरोधी (misogyny in cbse question) गद्यांश लिखे जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले पर माफी मांगे. बता दें कि सीबीएसई के सवाल पर प्रियंका गांधी समेत कई लोग आपत्ति जता चुके हैं. मामला तूल पकड़ने पर सीबीएसई ने सोमवार को विवादास्पद पैराग्राफ को परीक्षा से हटाने का फैसला (CBSE withdraws misogyny para) लिया. जानिए क्या है पूरा मामला

6. Kashi Vishwanath Corridor : पीएम मोदी ने मांगा स्‍वच्‍छता, सृजन और आत्‍म निर्भर भारत का संकल्‍प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम (Kashi Vishwanath Corridor ) का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया है. इस मौके उन्होंने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि काशी के सभी बंधुओं के साथ हम शीश नवाते हैं, माता अन्नपूर्णा को नमन करता हूं. पीएम ने कहा कि ये भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा. इससे पहले उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल कालभैरव जी के दर्शन करके आया हूं, देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं. काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है. मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं. पढ़ें पूरी खबर

7. हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब

Miss Universe 2021: मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में भारत की हरनाज संधू ने खिताब अपने नाम कर लिया है. 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 13 दिसंबर (सोमवार) को इजराइल में हुआ. इस प्रतियोगिता के शुरुआती स्टेज में 75 से ज्यादा खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं ने भाग लिया था , लेकिन टॉप 3 में तीन देशों की महिलाओं ने जगह बनाई, जिसमें भारत की हरनाज संधू भी थीं. प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप परागुए की नाडिया फेरेरा और तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की Lalela Maswane रहीं. फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इस बार जज पैनल में शामिल थीं. पढ़ें पूरी खबर

8. NDPS Amendment Bill : विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोक सभा में चर्चा जारी

विपक्षी दलों ने लोकसभा में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक के प्रावधानों का विरोध करते हुए सवाल किया कि इस कानून में 2014 में हुए संशोधन की त्रुटियों को दूर करने में सात साल कैसे लग गए तथा इसे पूर्व प्रभाव से लागू करने से एक और खामी पैदा हो जायेगी जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकेगी. सोमवार को निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) (संशोधन) विधेयक, 2021 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा. बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि महताब ने संशोधन को लेकर पहले अध्यादेश जारी किये जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि अध्यादेश के जरिये कानून लागू करना ठीक नहीं है और इस प्रणाली को बदलना होगा. पढ़ें पूरी खबर

9. 'जन जागरण अभियान' के तहत अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरुक करने के मकसद से पार्टी की ओर से शुरू किए गए 'जन जागरण अभियान' के तहत 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अमेठी में (rahul gandhi to participate in amethi padyatra) पदयात्रा करेंगे. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर बताया कि इस पदयात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी. राहुल गांधी अमेठी से 2004 से 2019 तक लोकसभा सदस्य रह चुके हैं. पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था. पढ़ें पूरी खबर

10. अधीर रंजन का तीखा सवाल- दो साल में दो बार हैक हुआ पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट, कैसे सुरक्षित रहेगा देश ?

लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए हैक (PM Modi twitter Hack) किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर

11. एनडीपीएस विधेयक पर चर्चा : सुप्रिया सुले ने मानवीय संवेदना का जिक्र किया, शिवसेना की भी आपत्ति

एनडीपीएस संशोधन बिल, 2021 पर चर्चा के दौरान रांकापा सांसद सुप्रिया सुले ने अधिकारियों को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता जाहिर की. उन्होंने नाम लिए बिना एनसीपी विधायक नवाब मलिक के दामाद पर एनसीबी की कार्रवाई की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि ड्रग्स से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई के दौरान मानवीय संवेदना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. सुले के अलावा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि एनडीपीएस संशोधन बिल के माध्यम से संशोधित काननू को पूर्व प्रभाव से लागू करना उचित नहीं है और यह गैरकानूनी है. पढ़ें पूरी खबर

1. राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे का गंभीर आरोप, नहीं दिया जा रहा बोलने का पर्याप्त समय

राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब सदन के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने के लिए 5-10 मिनट तक दिए जाते हैं. खड़गे ने कहा कि वे हमारे बारे में टीका-टिप्पणी करते हैं, लेकिन हमें एक भी वाक्य बोलने नहीं दिया जाता. पीठासीन उपसभापति हरिवंश ने खड़गे की आपत्ति खारिज कर दी. इसके बाद भी खड़गे ने कहा कि सभापति की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति सुप्रीम होता है. उन्होंने कहा कि सभी कानून को सस्पेंड करके फैसले लेने का अधिकार है. इस पर हरिवंश ने कहा कि सभापति वेंकैया नायडू पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. इसे दोहराया नहीं जाएगा.

2. लोक सभा में बोले बीजेपी सांसद, राजीव गांधी की आत्मा रो रही होगी...

लोक सभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने सरकार की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कहा कि वर्तमान हालात देखकर राजीव गांधी की आत्मा भी रो रही होगी (rajiv gandhi ki aatma ro hi rahi hogi). उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित झारखंड में राज्य सरकार कमीशन के पैसे ले रही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराने के बाद दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए. निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी को नमन किया और कहा कि आम लोगों के लिए राजीव गांधी ने अच्छा कानून पेश किया. उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 243 ई और 243 यू (violation of article 243 E and 243 U) के तहत पंचायत को अधिकार मिलते हैं.

3. Kashi Vishwanath Corridor : पीएम मोदी के क्रूज से टकराई पतंग, जानिए फिर...

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में क्रूज पर सवार होकर गंगा घाटों को निहार रहे थे. इसी दौरान अचानक एक पतंग उनके क्रूज से आकर टकरा गयी. खास बात यह थी कि पतंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आकर गिरी. पतंग के टकराते ही सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ.

4. न्यायपालिका में 50 फीसद महिलाएं हों, चीफ जस्टिस रमना भी कर चुके हैं वकालत : एनसीपी सांसद

भारत में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण ने आज राज्य सभा में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि संसद से नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट एक्ट बनाए जाने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों पर चर्चा जरूरी है. चीफ जस्टिस एनवी रमना के कथन का जिक्र करते हुए वंदना ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में लैंगिक असमानता दूर करने की सख्त जरूरत है. वंदना ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस बात की वकालत की है कि न्यायपालिका में 50 फीसद पद पर महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए. वंदना ने कहा कि अदालतों में न्याय की देवी न्यायाधीशों की कुर्सी के पीछे खड़ी जरूर होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह कुर्सी पर बैठ नहीं सकती. उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. देखें वीडियो