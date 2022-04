आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1: पीएम मोदी आज जाएंगे मुंबई, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगे सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi ) आज मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मनित किया जाएगा (Lata Deenanath Mangeshkar Award). मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसकी घोषणा की थी. पढ़ें पूरी खबर.

2: पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सांबा में पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे (Palli Panchayat in Samba district). पीएम के दौरे से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. जम्मू शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित पल्ली पंचायत को एक तरह से सील कर दिया गया है. अतिरिक्त संयुक्त सुरक्षा जांच चौकियां बनाई गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1: धार्मिक भावनाओं को आहत करने के केस में सांसद नवनीत राणा और उनके पति गिरफ्तार

मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिवसैनिकों ने राणे दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. खार पुलिस नवनीत को थाने लेकर गई है. शिवसैनिकों ने थाने में शिकायत देकर कहा कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है. राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. पढ़ें पूरी खबर.

2: चीफ जस्टिस ने 'तुरंत फैसले ' की मांग पर जताई चिंता, कहा, इससे रियल जस्टिस को होगा नुकसान

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने तत्काल न्याय ( instant justice) की बढ़ती मांग पर चिंता जताई है. मद्रास हाई कोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को शिरकत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इंटेंट नूडल्स के इस दौर में लोग तुरंत इंसाफ की उम्मीद करते हैं . ऐसी उम्मीद रखने वाले यह नहीं जानते हैं कि अदालत अगर तरंत इंसाफ (instant justice) करने लगे तो रियल जस्टिस का नुकसान होगा. पढ़ें पूरी खबर.

3: जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी आतंकियों पर होगी कार्रवाई: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Union Defense Minister Rajnath Singh) ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सशस्त्र सीमा पार जाकर उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भारत के दुश्मन हैं. गुवाहाटी में 1971 के युद्धवीरों के सम्मान समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सरकार का दृढ़ निर्णय है कि भारतीय सशस्त्र बल देश के खिलाफ काम कर रहे सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सीमा पार भी चले जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

4: बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ भोजपुर में लहराया 77900 राष्ट्रीय ध्वज

बिहार के साथ ही देश ने एक और कीर्तिमान बना लिया है. भारत ने पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव (Babu Kunwar Singh Vijyotsav) कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ 77900 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए. पढ़ें पूरी खबर.

5: जहांगीरपुरी हिंसाः पांच आरोपियों की रिमांड आठ दिनों के लिए बढ़ाई, चार को जेल

दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले के पांच आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गयी है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. सभी आरोपियों की पेशी के बाद मजिस्ट्रेट ने रासुका के पांच आरोपियों की रिमांड आठ दिनों के लिए बढ़ा दी. अन्य चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

6: सीएम बदलने की चर्चाओं पर गहलोत बोले-मेरा इस्तीफा हमेशा से सोनिया गांधी के पास

राजस्थान में कांग्रेस के भीतर सियासी उठापटक एक बार फिर तेज हो गई है. हाल ही में सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत और उसके बाद सचिन पायलट ने मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बीच सीएम बदलने की चर्चाओं पर गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा (Gehlot said my resignation is with sonia gandhi) कि मेरा इस्तीफा पर्मानेंट सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है. पढ़ें पूरी खबर.

7: राजस्थान में अब गौशाला पर चला बुलडोजर, 400 से ज्यादा गायें बेघर

राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. राजगढ़ के मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि शनिवार को अलवर के कठूमर में गौशाला पर बुलडोजर (Goshala demolished in Alwar) चलने का मामला सामने आया. वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई (forest department action in alwar goshala) की गई है. गौशाला ध्वस्त किए जाने के बाद 400 गोवंशों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ:

1: भगवान को प्रणाम कर मंदिरों में चोरी को देता है अंजाम, तलाश जारी

जयपुर से एक सनकी चोर की फुटेज (Crazy Thief Of Jaipur) सामने आई है. इसे सनकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके काम अतरंगी हैं. यह चोर पहले भगवान को प्रणाम करता है और फिर चोरी को अंजाम देता है. इस आस्थावान चोर ने एक हफ्ते में ही 6 से ज्यादा मंदिरों को अपना निशाना बनाया है. हाल ही में इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है. पढ़ें पूरी खबर.

2: यह है जिम कार्बेट की नन्हीं मेहमान, जिसकी सेवा में जुटे हैं अफसर और कर्मचारी

उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ-साथ धरती के विशालकाय जीव हाथियों का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है. पार्क में गंगा हथिनी ने मादा बच्चे को जन्म दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

1: खरगोन हिंसा का एक और वीडियो वायरल, पत्थर फेंकने का इशारा करते दिखा युवक

खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में सेजु नाम का युवक पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने का इशारा करता नजर आ रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक का इशारा मिलते ही उपद्रवी पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2: कोलकाता से लद्दाख की पैदल यात्रा पर निकले मिलन माझी ने दिया फिट रहने का मंत्र

पश्चिम बंगाल के 26 साल के मिलन कुमार माझी (Milan Majhi) कोलकाता से लद्दाख तक पैदल सफर पर निकले हैं. मिलन माझी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हैं. कोलकाता से लद्दाख की दूरी लगभग 2500 किमी है, जिसे मिलन 100 दिन में पैदल चलकर पूरा करेंगे. उन्हें इस यात्रा पर निकले 60 दिन हो चुके हैं और 1800 किमी का सफर तय कर चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

KHABAR JARA HAT KE

1: Karnataka: महिला भिखारी की श्रद्धा, राज राजेश्वरी मंदिर के लिए दान किये 1 लाख रुपये

अलग-अलग लोगों की भक्ति भी अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है. कुछ इसे बहुत ही व्यक्तिगत रखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसे व्यक्त करने का प्रयास करते हैं. कर्नाटक की एक भक्त महिला भिखारी ने मंदिर के लिए एक लाख रुपये का दान दिया है. जिसकी लोग भूरि-भूरि प्रसंशा कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2: Andhra Pradesh: रथ महोत्सव में गधों की दौड़

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले (Anantapur district of Andhra Pradesh) के वज्रकरूर में श्रीजनार्दन वेंकटेश्वर स्वामी राठौड़ोत्सव (रथ महोत्सव) का आयोजन किया गया. इस अवसर पर गधा दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. पढ़ें पूरी खबर.