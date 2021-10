आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द, HC में अर्जी दाखिल, आज सुनवाई

14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. इस पर आज सुनवाई संभव है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, गृह मंत्री पहुंचे हालात का जायजा लेने

उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ जैसे हालातों में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है. अभी भी 11 लोग लापता हैं. प्रशासन ने राहत-बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं. गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं. वह हालात का जायजा ले रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - भारत-चीन एलएसी विवाद : अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तैनात

अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास एक अग्रिम क्षेत्र में बोफोर्स तोपों को तैनात किए जाने की खबर सामने आई है. क्यों की गई है तैनाती, जानने के लिए क्लिक करें.

2 - प्रशासन से बातचीत के बाद प्रियंका वाड्रा को मिली आगरा जाने की अनुमति

योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को चार लोगों के साथ आगरा जाने की अनुमति दी. इससे पहले लखनऊ में कांग्रेस यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का काफिला रोक दिया गया था. वो लखनऊ से आगरा जा रही थीं. प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने के लिए सड़क पर ट्रक लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के कारण प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

3 - अखिलेश और राजभर आए साथ, ओमप्रकाश बोले- अबकी बार भाजपा साफ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने मुलाकात की है. दोनों दलों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है, इसकी पुष्टि ओमप्रकाश राजभर ने ट्वीट के जरिए की है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - उत्तराखंड पर प्रकृति का प्रहार : टूटा 124 सालों का रिकॉर्ड

उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर हुई बारिश ने नैनीताल, चंपावत और मुक्तेश्वर में 100 से 124 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चंपावत में 579 एमएम बारिश हुई है. जबकि, नैनीताल में 401 एमएम बारिश दर्ज की गई है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - सरकार का साल के अंत तक समूची वयस्क आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य : स्वास्थ्य राज्य मंत्री

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बुधवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीकों की 99 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं और सरकार ने इस वर्ष के अंत तक देश की पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - पीएम मोदी ने शीर्ष तेल और गैस सीईओ के साथ बातचीत की

पीएम मोदी ने शीर्ष तेल और गैस सीईओ के साथ बातचीत की. इस बातचीत में मुकेश अंबानी और सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीई अमीन नासर शामिल हुए. क्या तेल की कीमतें कम होंगी. पढ़ें पूरी खबर.

7 - CBSE ने छात्रों को एग्जाम सेंटर बदलने का दिया मौका, सर्कुलर जारी

कोविड-19 के कारण CBSE ने छात्रों को परीक्षा शहर बदलने की सहूलियत दी है. इसके लिए CBSE ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है. सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे छात्रों को अपने स्कूल को परीक्षा शहर बदलने के लिए आवेदन करना होगा. पढ़ें पूरी खबर.

8 - सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वास्ते संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं और एक ऐसे देश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

9 -कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान पहुंचाने का काम करेगा विज्ञान प्रसार

भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार लोकप्रियकरण और विस्तार के लिये SCoPE नामक एक परियोजना शुरू की है, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार को देश के सभी क्षेत्रों पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस मौके पर परियोजना में मुदित प्रकाशन का प्रदर्शन बेहतर बताते हुए विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ मुकुल पराशर ने कहा कि देश के सभी राज्यों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से इस कार्यक्रम को सराहना मिल रही है. पढ़ें पूरी खबर.

10- मुस्लिम निकाह एक अनुबंध, यह हिंदू विवाह की तरह संस्कार नहीं : कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम निकाह एक अनुबंध है, जिसके कई अर्थ हैं. यह हिंदू विवाह की तरह कोई संस्कार नहीं और इसके विघटन से उत्पन्न कुछ अधिकारों एवं दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता. पढ़ें पूरी खबर.

1 - प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में गठबंधन की कैसी खिचड़ी पकाने लगे राजभर?

'प्रेशर पॉलिटिक्स' के चक्कर में सुभासपा अध्यक्ष राजनीतिक गठबंधन के तौर-तरीकों को ही सवालों के घेरे में ला दिया है. किसी पार्टी से गठबंधन के ऐलान से पहले नेता तमाम समीकरणों की जांच परख करते ही हैं. मगर ओमप्रकाश राजभर के पल-पल बदलते मिजाज ने यह तय नहीं हो पाया है कि परचा भरने तक वह किस पाले में जा बैठेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

2 - क्या ग्लासगो में सोलर ग्रिड का आइडिया बनाएगा भारत को ग्लोबल लीडर?

ग्लासगो के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अगर ग्लोबल सोलर ग्रिड का प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है तो सोलर एनर्जी के लिए भारत के प्लान को नई दिशा मिलेगी. साथ ही वह ग्लोबल लीडर की भूमिका में आ सकता है. अभी भारत कई संधियों का हिस्सा है, मगर नेतृत्व का मौका उसे कभी नहीं मिला. पढ़ें पूरी खबर.

3 - कौन है नीरा राडिया ? जो बनी थी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की वजह, पनामा से पेंडोरा पेपर तक में आया था नाम

नीरा राडिया का नाम यूपीए-2 के दौरान खूब चर्चा में रहा, उस वक्त राडिया टेप की बदौलत एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया था. नीरा राडिया एक-दो नहीं कई बार सुर्खियों में रही हैं और हर बार वजह पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही रही. इस बार भी 300 करोड़ के गबन के मामले में नीरा राडिया को नोटिस भेजा गया है. आखिर अब क्यों सुर्खियों में है नीरा राडिया ? अब तक क्यों सुर्खियों में रहीं ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर.

1 - यूपी में प्रियंका गांधी को 'आधी आबादी' से आस लेकिन कांग्रेस कहां से लाएगी इतने उम्मीदवार ?

प्रियंका गांधी ने 40 फीसदी महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान तो कर दिया है लेकिन इस ऐलान को हकीकत के धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस को पत्थर पर लकीर खींचनी होगी. मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस का हाल है उसे देखते हुए ये मुश्किल ही लगता है. आखिर क्यों ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर.

1 - पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूतरत, भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए : अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण, जातिगत जनगणना और भारत-पाक मैच को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी. और क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए क्लिक करें.

अठावले का बयान

2 -जानिए बढ़ते पेट्रोलियम मूल्य और महंगाई जैसे मुद्दों पर क्या कहते हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बढ़ते पेट्रोलियम मूल्य और महंगाई जैसे कई मुद्दों से सरकार किस प्रकार निपटेगी. इन सभी विषयों को लेकर ETV BHARAT से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने खास बातचीत की. पेश बातचीत के प्रमुख अंशः-

1 - सिंघु बॉर्डर हत्याकांड में सामने आया एक और वीडियो, देखें क्या हुआ था उस रात

सिंघु बॉर्डर पर लखबीर नाम के शख्स की हत्या (Murder Case On Singhu Border) मामले में निहंग जत्थेबंदियों ने लखबीर सिंह के मरने के पहले का वीडियो जारी (Nihang released new video of lakhbir singh) किया है. देखें पूरा वीडियो.