आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव : प्रियंका का ऑनलाइन संवाद, PCC बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा

विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही कांग्रेस पार्टी सदस्यता (congress membership drive) को लेकर सक्रिय नजर आ रही है. इसी कड़ी में आठ जनवरी को कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी. इससे इतर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP assembly election priyanka ganghi) के लिए चलाए गए अभियान के तहत ऑनलाइन संवाद करेंगी. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Weekend Curfew in Delhi : बेवजह घर से निकलने पर चालान, इनको मिलेगी छूट

कोरोना संक्रमण की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) लगाने का निर्णय लिया गया था. इसके अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू आठ एवं नाै जनवरी को लगाया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. सूत्रों के अनुसार पहला वीकेंड कर्फ्यू होने के चलते पुलिस का प्रयास लोगों को समझाने पर रहेगा, लेकिन बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान भी काटा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

3- पंजाब : स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किए नाम, सोनिया आज कर सकती हैं बैठक

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (punjab assembly election) के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने शुक्रवार को बैठक की. सूत्रों का कहना है कि आम सहमति से 60 नाम तय कर लिए गए हैं. 'ईटीवी भारत' संवाददाता नियामिका सिंह की रिपोर्ट.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य, चार्टर्ड फ्लाइट के लिए क्या हैं नियम, जानें

एक दिन पहले ही इटली से भारत आए चार्टर्ड फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले थे. इसके बाद अब बहस छिड़ गई है कि क्या बढ़ते कोविड के मामलों के बीच चार्टर्ड फ्लाइट को इजाजत मिलती रहेगी, या इस पर कोई पाबंदी भी लगेगी. इस पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी (tourism minister G kishan reddy) ने जवाब दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेशों से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य (new norms for international travellers) है. पढ़ें पूरी खबर.

2 - LAC पर ठंड से 'कांपते' चीनी सैनिक, ढूंढ रहे 'रोबोटिक' Soldier का विकल्प

भारत के मुकाबले चीन के सैनिक अत्यधिक ठंड का सामना (escape extreme cold) नहीं कर पाते हैं. एलएसी पर चीन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती तो कर रखी है, लेकिन उन्हें वहां पर बनाए रखना मुश्किल हो रहा है. उनके अधिकांश सैनिक सदमे में हैं. यही वजह है कि वे अपने सैनिकों को बहुत जल्द वहां से हटा लेते हैं और फिर से नए सैनिकों की तैनाती करते हैं. इससे बचने के लिए चीन अब 'रोबोटिक सैनिक' का विकल्प ढूंढ रहा है. हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि अब तक एलएसी पर चीन का रोबोटिक सैनिक बंदूक थामे नहीं दिखा है. (no Chinese robotic soldier on LAC). पढ़ें पूरी खबर.

3 - NEET PG Counselling : SC का फैसला, OBC और EWS को मिलेगा आरक्षण का लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG काउंसिंलिंग में OBC और EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा, NEET PG के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में EWS मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

4 - High Alert Nagpur: कश्मीरी युवाओं ने नागपुर में की रेकी, अलर्ट जारी

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा नागपुर के कुछ संवेदनशील स्थानों पर रेकी (Reiki at some sensitive places of Nagpur) की गई है. जिसके बाद शहर में हाई अलर्ट घोषित (High alert declared in the city) कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - PM Security Breach: सिद्धू का पलटवार, क्या आईबी और सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार नहीं?

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu) ने बीजेपी पर तगड़ा पलटवार किया है. उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम सुरक्षा चूक पर ड्रामा (PM doing drama on security) कर रहे हैं जबकि हकीकत यह थी कि रैली में भीड़ न होने की वजह से कार्यक्रम रद्द (Event canceled due to lack of crowd in rally) किया गया. पढ़ें पूरी खबर.

6 - दिसंबर 2021 तक 6000 एनजीओ व संघों का FCRA लाइसेंस रद्द : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष तीन राज्य हैं जहां एफसीआरए नियमों के उल्लंघन (Violations of FCRA Rules) के कारण अधिकतम संख्या में गैर सरकारी संगठन (Non government organization) और संघों ने अपना विदेशी योगदान (विनियम) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act Registration) पंजीकरण खो दिया है. एफसीआरए के तहत करीब 6000 गैर सरकारी संगठनों और संघों का पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में भ्रामक जानकारी, कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली साकेत कोर्ट ने नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड (Naaptol Online Shopping Pvt. Ltd.) के इलेक्ट्रिक मॉस्क्युटो रेपेलेंट एंड इंसेक्ट किलर नाईट लैंप (Electric Mosquito Repellent And Insect Killer Night Lamp) के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी खबर.

8 - Fact Check : सेना से सिखों को हटाने का दावा फर्जी, चुनाव आयोग और कोवैक्सीन पर भी भ्रामक खबरें

केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) के हवाले से कहा गया था कि भारतीय सेना से सिखों को हटाने की पहल (reports on no more sikhs in indian army) की है. इसके अलावा सरकार ने कोवैक्सीन के प्रयोग से जुड़ी भ्रामक खबरों का भी खंडन किया है. पढ़ें पूरी खबर.

9- मुंबई में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा नए केस, कर्नाटक में ओमीक्रोन के 107 मामले सामने आए

देश में कोरोना और ओमीक्रोन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. कर्नाटक में ओमीक्रोन के 107 मामले सामने आए. वहीं, केरल के ओमीक्रॉन मामलों की संख्या 305 पहुंच गई है. आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा केस सामने आए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - चीन का जारी है प्रोपेगेंडा, गलवान को लेकर अपने सोशल मीडिया पर कर रहा दुष्प्रचार

चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड (Western Theater Command of China) ने शुक्रवार को ट्वीटर जैसा अकाउंट खोला है. जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर सूचना और प्रचार युद्ध गलवान की यादों (Information and propaganda war with Galvan's memories) के साथ शुरु हो रहा है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

EXCLUSIVE :

2 -तेजस्वी की दो टूक, 'हम नीतीश के साथ', तो क्या खरमास बाद होगा खेला, दिया ऐसा जवाब

राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने की बात कही है. हालांकि, उन्होंने यह बात जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कही है. ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश में हिम्मत नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि क्या खरमास बाद कोई खेला होगा. इस पर उन्होंने कहा कि जो भी होगा, उसका खुलासा पहले तो नहीं किया जा सकता है. ईटीवी भारत ने जब उनसे उनकी शादी को लेकर घर में मनमुटाव की बात पर सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा साक्षात्कार.

VIDEO :

3- जानिए कहां किसान ने विधायक को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक पंकज गुप्ता की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सदर से मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता एक मंच पर बैठे हैं. वहीं, सामने से आए एक बुजुर्ग किसान ने पंकज गुप्ता को थप्पड़ मार दिया. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने किसान को पकड़ लिया और मंच से उसे नीचे ले गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सूत्रों की माने तो बुजुर्ग किसान आवारा जानवरों से बहुत परेशान था. इसे लेकर वह कई बार शिकायत भी कर चुका था. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी. इससे परेशान वह भाजपा की जनसभा में पहुंच गया और पंकज गुप्ता को थप्पड़ मार दिया. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है. पढ़ें पूरी खबर.