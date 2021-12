आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- Farmer Protest : हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने को राजी, इन मांगों पर बनी सहमति

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (Samyukt Kisan Morcha meeting) खत्म हो गई है. कल यानी गुरुवार को दोपहर 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. पढ़िए पूरी खबर.

2- त्रिपुरा में दो दिन का व्यापार शिखर सम्मेलन आज से

त्रिपुरा के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार से यहां प्रज्ञा भवन में दो दिन के व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत

कन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में (Helicopter Crash) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है. वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. बता दें कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे. पढ़ें पूरी खबर.

2- CDS रावत के निधन पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया

दुखकन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में (Helicopter Crash) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का निधन ( cds general bipin rawat death) हो गया है. इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है. जनरल रावत के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है. पढ़िए पूरी खबर.

3- CDS Bipin Rawat : यूं ही नहीं बनाया गया था देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (indias first cds bipin rawat) का जन्म 16 मार्च, 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था. वह भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष थे. बिपिन रावत ने 31 दिसंबर, 2016 को सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था. इस पद पर वे 31 दिसंबर, 2019 तक रहे. पढ़ें पूरी खबर.

4- Air crashes in India : सिर्फ बिपिन रावत ही नहीं, विमान हादसे में भारत की कई हस्तियों की जा चुकी है जान

वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्‍टर बुधवार को कूनूर (तमिलनाडु ) के निकट दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया. इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत हो गई. विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की यह पहली घटना नहीं है. भारत के कई हस्तियों की जान विमान हादसे में जा चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

5- UP Assembly Elections 2022 : 'लाल टोपी' पर अखिलेश का पलटवार, कहा- काली टोपी वाले क्या समझेंगे

बीजेपी पर अखिलेश यादव बुधवार को खुलकर बोले. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लाल टोपी (Red Cap Alert) का डर भाजपा नेताओं में घर कर गया है. उनको अब अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा है. भाजपा की लाल बत्ती गुल होने वाली है. इस सच्चाई से भाजपा अच्छी तरह परिचित हो गई है, तभी वह समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रही है. पढ़ें पूरी खबर.

6- गजबे है बिहार : सीएम योगी, हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी को गया में लगी कोरोना वैक्सीन! लिस्ट में स्वास्थ्य मंत्री भी

बिहार में कोरोना जांच और टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा ( Fraud in RTPCR Test and Covid Vaccination) सामने आया है. गया जिले के टेकारी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को टीके की पहली डोज (Corona Vaccination in Gaya) देने के दस्तावेज सामने आए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

7- कांग्रेस ने कंगना के खिलाफ DCP से की शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

कांग्रेस ने नई दिल्ली के DCP से कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. पुलिस अधिकारी काे दी शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने संसद मार्ग थाने को भी बीते 20 नवंबर को इस बाबत शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. पढ़ें पूरी खबर.

8- मुस्लिम युवक ने जताई हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा तो हो गई पिटाई, थाने में बोला- जेहादी बनकर नहीं रह सकता

शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Former Shia Waqf Board Chairman) के हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने के बाद मुस्लिम युवकों के हिंदू धर्म अपनाने के मामले सामने आने लगे हैं. कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई (muslim man want to become hindu) तो उसे पीट दिया गया. भगवा गमछे में थाने पहुंचकर उसने सुरक्षा की गुहार लगाई. पढ़ें पूरी खबर.

9- जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक को संसद की मंजूरी, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक रास में पारित

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्लीनिक की निगरानी और उनके नियमन तथा इस प्रक्रिया के व्यावसायिक दुरूपयोग पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान के उद्देश्य से लाए गए जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई. पढ़िए पूरी खबर.

10- Ind vs SA: टीम इंडिया का एलान, कोहली के हाथ से फिसली कप्तानी, रोहित बने वनडे टीम के कप्तान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टी-20 के बाद वन-डे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वन-डे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे. इसका आधिकारिक एलान भी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा के दौरान ही किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

Special :

1- जानिए क्या होती है 'जीनोम सीक्वेंसिंग', IGIMS के वैज्ञानिक दे रहे हैं जानकारी

जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है. वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं. इसकी पूरी प्रोसेसिंग (Scientist On Genome Sequencing ) की जानकारी दे रहे हैं आईजीआईएमएस के वैज्ञानिक (Dr. Abhay Kumar, Scientist at IGIMS) डॉ अभय कुमार. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

VIDEO :

1- रुड़की के एक गांव में घुसा आदमखोर गुलदार, मचा हड़कंप

उत्तराखंड के रुड़की स्थित तेलपुरा गांव में एक गुलदार के दिखने के बाद हड़कंप मच गया. ग्रामीणों से खबर पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम (Roorkee Forest Department) ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. देखें वीडियो.