नई दिल्ली: कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किए जाने (Arrest of Punjab Chief Minister Charanjeet Singh Channi's Nephew) को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए इसे पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के मनोबल तोड़ने की रणनीति करार दिया है. दरअसल ईडी (Enforcement Directorate) ने चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी को सीमावर्ती राज्य में कथित अवैध रेत खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया है.

भूपिंदर सिंह मुख्यमंत्री चन्नी की पत्नी की बहन के बेटे हैं. ईडी ने बीते 18 जनवरी को उनके परिसरों पर छापा मार कर करीब आठ करोड़ रुपये नकद जब्त करने का दावा किया था. इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला है.

सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को इस चुनाव में पंजाब के लोग खाता तक नहीं खोलने देने का मन बना चुके हैं. भाजपा की इडी (इलेक्शन डिपार्टमेंट) चाहे कितना फर्ज़ीवाड़ा और षड्यंत्र कर ले, वो पंजाबीयों के आशीर्वाद से पंजाब में कांग्रेस की सत्ता वापसी रोक नहीं सकती. उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब चुनाव से 15 दिन पहले मोदी सरकार की 'राजनीतिक नौटंकी' फिर शुरू ! भाजपा का 'इलेक्शन डिपार्टमेंट' - ईडी मैदान में उतरा.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि क्रॉनोलॉजी समझें - पंजाब के लोग अब किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े होने की कीमत चुका रहे हैं. मोदी जी हार की हताशा में फर्ज़ी छापे-गिऱफ्तारी करवा रहे है. सुरजेवाला आरोप लगाया कि यह हमला मुख्यमंत्री चन्नी पर नहीं, पंजाब पर है, किसान आंदोलन का समर्थन करने की सजा है, यह बदला है कल किसानों द्वारा भाजपा को चुनावों में 'दंड' दिए जाने के आह्वान का.

कांग्रेस नेता ने कहा कि ये हमला है ताकि 'छोटे मोदी' - केजरीवाल की पार्टी को 'चोर दरवाजे' से मदद की जा सके. केजरीवाल ने कृषि के काले कानून अधिसूचित किये थे, अब अहसान लौटाया जा रहा है. वहीं इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये राजनीतिक गिऱफ्तारी है. चुनाव में डराने और तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. अगर किसी पर कार्रवाई करनी ही थी तो 4-5 महीने पहले करनी चाहिए थी, एक दिन में तो कुछ नहीं हुआ होगा. उनका मकसद सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी का मनोबल घटाना और उन्हें तंग करना है.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरपिया श्रीनेत ने कहा कि यह बिल्कुल निंदनीय है कि मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय जैसी सरकारी एजेंसियों का उपयोग चुनाव के समय में कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई यह भी है कि बीजेपी, आरएसएस और मोदी दलितों के बिल्कुल खिलाफ हैं.

एक कारण यह है कि वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक दलित स्वतंत्र भारत में पंजाब का मुख्यमंत्री हो सकता है (Dalit can be the Chief Minister of Punjab). बेशक उन्हें (Bhartiya Janta Party) देश भर में 17 चुनी हुई सरकारें मिली हैं, लेकिन इन सरकारों का नेतृत्व करने वाला एक भी दलित नहीं है. वे दलितों को निशाना बना रहे हैं.

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अतीत के मामले खोलकर आम आदमी पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रही है. सुरपिया श्रीनेत ने कहा कि हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और मजीठिया ईडी से डर और बीजेपी की शरण में चले गए. हम झुकने वाले नहीं हैं. हम लड़ते रहेंगे.