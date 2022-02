किन्नौर: हिमाचल में एक बार फिर भूकंप (Earthquake in himachal) के झटके महसूस किए गए हैं. यहां किन्नौर जिले में बुधवार सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस (earthquake in kinnaur) किए गए जिससे लोगों में अफरातफरी मच गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है. हालांकि भूकंप से जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

भूवैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for earthquake) 4 व जोन 5 में शामिल है. पिछले साल हिमाचल में करीब 60 छोटे-बड़े भूकंप आए.

यह भी पढ़ें-Earthquake in Chamoli Uttarakhand : रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता

1905 में कांगड़ा में आया था 7.8 तीव्रता का भूकंप: हिमाचल में सबसे बड़ा भूकंप 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में आया था जिसकी तीव्रता 7.8 थी. इस त्रासदी में 20 हजार लोगों ने जान गंवाई थी. इसके अगले ही साल यानी 1906 में 28 फरवरी को कुल्लू में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था. जब भी हिमाचल में भूकंप आते हैं, तो लोगों के दिमाग में 1905 का भूकंप और उससे हुई तबाही छा जाती है.