दुमकाः जिला में एक युवती सिरफिरे लड़के की सनक की शिकार (Dumka Ankita died) हुई है. दुमका की बेटी अंकिता आग में झुलसी थी, उसकी रिम्स में इलाज के दौरान रविवार सुबह मौत हो (Ankita died after set in fire by lover) गयी. इसकी पुष्टि जिला के नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने की है. पांच दिन पहले छात्रा अंकिता कुमारी को एकतरफा प्यार में शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जला (set in fire by lover) दिया था. इधर अंकिता की मौत की जानकारी पाकर परिजन और आसपास के लोग उसके घर पहुंच रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- एकतरफा प्यार में प्रेमी ने व्यवसायी की बेटी को लगाई आग, हालत नाजुक

अंकिता की मौत के बाद लोगों में उबालः रविवार सुबह जैसे ही यह खबर आई कि आग से झुलसी अंकिता कुमारी की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गयी है. उपराजधानी दुमका में तनाव का माहौल है. भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए (Bajrang Dal protest) और बाजार को बंद कराया. उनकी मांग है कि आरोपी शाहरुख जो पुलिस गिरफ्त में है, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए. साथ ही साथ अंकिता के परिजन जो काफी गरीब हैं, उन्हें सहायता राशि प्रदान की जाए.

देखें पूरी खबर

क्या है मामलाः 23 अगस्त को अंकिता जब नगर थाना क्षेत्र (City Police Station) के जरुआडीह मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी. मंगलवार सुबह लगभग 5:00 बजे एक सिरफिरा युवक शाहरुख हुसैन खिड़की से लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगा (Girl died after set in fire) दी थी. जिससे वह गंभीर रुप से झुलस गयी, पहले उसका इलाज दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चला, बाद में रिम्स रेफर किया गया जहां शनिवार रात उसने दम तोड़ दिया. बताया जाता है कि आरोपी शाहरुख हुसैन अंकिता से एकतरफा प्यार करता था और जब अंकिता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.

आरोपी हो चुका है गिरफ्तारः इस मामले का आरोपी शाहरुख हुसैन को पुलिस ने घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था. घरवालों ने बताया था कि शाहरुख कहीं से अंकिता का फोन नंबर हासिल कर लिया था और बराबर उसे फोन कर दोस्ती करने और अपनी बात मनवाने का दबाव डालता था. लेकिन अंकिता उसे मना करती तो शाहरुख ने कहा कि अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोडूंगा और उसके बाद ही इस तरह की घटना घटी.