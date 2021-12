नई दिल्ली : पूरे भारत में ओमीक्रोन (Omicron across India) के डर के बीच विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बच्चे कोविड-19 के इस नए संस्करण से ग्रस्त होने की संभावनाएं हैं. विशेषज्ञों ने बच्चों के शीघ्र टीकाकरण (immunization of children) और कोविड के उचित व्यवहार (Covid appropriate behaviour) को बनाए रखने का भी सुझाव दिया है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association ) ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि अधिकांश अफ्रीकी देशों के बच्चों में अचानक कोविड वेरिएंट ओमीक्रोन की वृद्धि देखी गई है. वहां बच्चे अधिक संक्रमित हो रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं.

आईएमए अध्यक्ष डॉ जे ए जयलाल (IMA president Dr JA Jayalal) ने कहा है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ने की संभावना है, इसलिए हम सभी स्कूलों और कॉलेजों से अपील करते हैं कि वे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और स्कूल के सभी वयस्कों को ठीक से टीका लगाया जाए.

ईटीवी भारत से बात करते डॉ जे ए जयलाल

जयलाल ने बच्चों के टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा कि आईएमए भी मांग करता है कि सरकार करीब 12-18 साल के बच्चों के टीकाकरण के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अमल करे.

दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा संकलित एक अध्ययन के अनुसार, नए कोविड19 वैरिएंट ओमीक्रोन से संक्रमित बच्चे बड़ी मात्रा में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं.

मीडिय से बात करते हुए आईएमए महासचिव डॉ जयेश एम लेले ( IMA secretary general Dr Jayesh M Lele ) ने कहा कि सरकार को बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए.

डॉ लेले ने कहा, 'इस बात की पूरी संभावना है कि ओमीक्रोन वयस्क आबादी की तुलना में बाल रोग को अधिक आसानी से प्रभावित कर सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि बच्चों को अभी तक टीकाकरण नहीं मिला है.ट

उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.