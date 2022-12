एसएसपी हरप्रीत कौर और बिहार के कृषि मंत्री का बयान.

गया: बिहार के बोधगया में चीनी जासूस की खबर से बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए है. बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पर नजर रख रही कथित चीनी जासूस (Chinese women allegedly spying dalai lama) की पहचान शांग जियालोन के रूप में की गई है. पुलिस ने संदिग्ध महिला का पासपोर्ट नंबर EH2722976 और वीजा नंबर 901BAA2J जारी किया है. सुरक्षा एजेंसिया संदिग्ध चीनी महिला की तलाश (Search on for Chinese spy in Bodh Gaya) में जुट गई है.

पढ़ें- आज से बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का तीन दिवसीय टीचिंग कार्यक्रम, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन शुरू

कौन है संदिग्ध चीनी महिला जासूस? : संदिग्ध महिला का नाम शोंग जियोलान है. पुलिस के मुताबिक संदिग्ध चीनी महिला का पासपोर्ट नंबर EH2722976 और वीजा नंबर 901BAA2J है. पिछले दो सालों से उसने गया और बोधगया के आसपास अपना ठिकाना बना रखा था. पुलिस ने बताया कि उसके छोटे-छोटे बाल है और वो दुबली पतली है. महिला दलाई लामा से जुड़े कार्यक्रम को लेकर जानकारी जुटा रही है. फिलहाल महिला की तलाश में पुलिस होटल और लॉज में उसकी तलाश कर रही है.

चीनी महिला की तलाश में बोधगया पुलिस : बता दें कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 22 दिसंबर को बिहार के बोधगया (Dalai Lama in Bihar) पहुंचे थे. तब से वे यहां प्रवास कर रहे हैं. इस बीच, बुधवार को गया पुलिस ने संदिग्ध चीनी महिला का स्केच जारी (Sketch of Chinese spy released in Gaya) किया था. पुलिस ने खुलासा किया था कि शांग जियालोन नाम कि यह महिला चीन की जासूस हो सकती है और इसे बोधगया में दलाई लामा के प्रवचन के दौरान देखा गया था. दलाई लामा इन दिनों बोधगया में हैं. वहीं गया पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इस महिला के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो बोधगया पुलिस को 9431822208 या वरिय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें.

बोधगया में चीनी जासूस? : इस संबंध में एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि इनपुट आया है कि चीनी महिला गया में रह रही है. पिछले 2 साल से उसके रहने का इनपुट मिला है. इसका फॉरेन सेक्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसे देखते हुए अलर्ट किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है. फिलहाल चीनी महिला लोकेट नहीं हो रही है, जिससे कई संदिग्ध बिंदु बन रहे हैं. चीनी जासूस होने के शक से इनकार नहीं किया जा सकता है.

"एक इनपुट मिला है उसे हम वेरीफाई कर रहे हैं. अगर कोई चीनी महिला ऐसी है तो हम होटल से लेकर मोनेस्ट्री तक से बात कर रहे हैं. अभी हमें चीनी जासूस महिल की कोई जानकारी नहीं मिली है. दलाई लामा के प्रवचन कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सिक्यूरिटी टाइट कर दी गई है. एंट्री से पहले अच्छे से चेकिंग हो रही है. सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है."- हरप्रीत कौर, एसएसपी गया

चीनी महिला को खंगाल रही सुरक्षा एजेंसियां : गया पुलिस सोशल मीडिया की मदद से इस संदिग्ध चीनी महिला को तलाश रही है. वहीं सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसीयां भी इसे लेकर सक्रिय हैं. हालांकि इस संदिग्ध महिला का अबतक कोई पता नहीं चल सका है. इनपुट के मुताबिक संदिग्ध चीनी महिला 1 साल से अधिक समय से गया बोधगया समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में ठिकाना बनाकर रह रही है. चीनी महिला के रहने को लेकर फाॅरेन सेक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और जासूसी का शक पुख्ता हो रहा है.

संदिग्ध चीनी महिला का स्केच जारी, पुलिस अलर्ट: दलाई लामा के कार्यक्रम को लेकर गया पुलिस सक्रिय है और चीनी महिला की तलाश कर रही है. सोशल मीडिया पर इसका स्केच फोटो डालकर तलाश तेज कर दी गई है. हालांकि चीनी महिला लोकेट नहीं हो पा रही है. वहीं, चीनी महिला का स्केच जारी होने के बाद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी गई है. बोधगया के होटलों में तलाशी तेज कर दी गई है. वही, इनपुट के आधार पर गया- बोधगया के कई चिन्हित स्थानों पर भी सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं.

कैसी है दलाई लामा की सुरक्षा? : बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा पिछले कुछ दिनों से बोधगया में है. दलाई लामा का तीन दिनों का टीचिंग कार्यक्रम गुरुवार से गया में शुरू हो गया है. इसे लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. ऐसे में बोधगया में संदिग्ध चीनी महिला की खबर के बाद दलाई लामा के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. इस बीच, दलाई लामा को नुकसान पहुंचाने की आशंका को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. बता दें कि चार स्तर की सुरक्षा परिधि के बाद ही कोई दलाई लामा तक पहुंच सकता है. उनकी सुरक्षा का जिम्मा एटीएस (ATS) और राज्य पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संभाल रखी है.



'डरने की कोई जरूरत नहीं है': इस संबंध में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि बिहार सरकार पूरे मामले पर नजर रख रही है. अभी जब चीनी महिला का स्केच जारी हुआ है तो इसे लेकर हमारे पुलिस अधिकारी सक्रिय हैं. आग्रह करते हैं कि देश और विदेश के लोग आराम से बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का टीचिंग सुनें. कहीं से कोई चूक सुरक्षा में नहीं होगी. कोई डरने की बात नहीं है.

"बिहार सरकार का मंत्री होने के नाते मैं बोधगया में बैठा हूं. अधिकारियों को भी निर्देश दे रहा हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी. कोई डरने की बात नहीं है."- कुमार सर्वजीत, कृषि मंत्री, बिहार