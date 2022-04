मुंबई : शिवसेना सांसद संजय राउत केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और किरीट सोमैया के साथ टकराव को लेकर सुर्खियों में हैं. ताजा घटनाक्रम में संजय राउत ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा है वॉर का ऐलान किया गया है तो हम भी तैयार हैं. राउत ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का नाम लेते हुए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनसीबी के नाम गिनाए. उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंसी हो, अगर आप गलत एक्शन लेंगे तो महाराष्ट्र इसके खिलाफ खड़ा रहेगा.

क्त आएगा जब घुटने टेकने पड़ेंगे : एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए समर्थकों के संदर्भ में राउत ने कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ लड़ने की घोषणा कर चुके हैं उनके लिए ये इशारा है. ये लोग शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना और महाराष्ट्र के साथ हैं. उन्होंने ताल ठोकने के लहजे में कहा, जिन लोगों ने वॉर का ऐलान कर चुके हैं, उनके लिए इशारा है, अगर आपको लड़ना है तो आइए, हम तैयार हैं. बकौल राउत, अगर आप गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे तो ये महाराष्ट्र है. हम खड़े रहेंगे. महाराष्ट्र ऐसे ऊपर जाएगा कि आपको यहां से भागना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है. झूठे एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं. लोगों को पकड़-पकड़ कर धमकाया जा रहा है. एक वक्त आएगा जब आपको घुटने टेकने पड़ेंगे. ये छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है, बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र है. आप देखते रहिए.

संसद के बजट सत्र के बाद मुंबई लौटने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान

गौरतलब है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने गत फरवरी में दावा किया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना नीत सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. राउत के मुताबिक, भाजपा महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी (MVA) नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल (Central agencies used to topple Uddhav led government) कर रही है.

मुंबई पुलिस के पास आईएनएस विक्रांत से जुड़ा मामला : बता दें कि मुंबई पुलिस (Mumbai Police INS Vikrant scam) ने 53 वर्षीय पुलिसकर्मी बबन भोसले की शिकायत पर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज (case against BJP leader Kirit Somaiya and son Neil) किया है. विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (Aircraft Carrier INS Vikrant) को बचाने के लिए एकत्रित की गई 57 करोड़ रुपये से अधिक की निधि में कथित अनियमितता (INS Vikrant scam) के संबंध में यह मामला दर्ज कराया गया है. विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 1961 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था. जनवरी, 2014 में विक्रांत की ऑनलाइन नीलामी हुई थी.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत (ED Sanjay Raut action) की पत्नी वर्षा और उनके करीबी प्रवीण राउत ईडी के निशाने पर हैं. ईडी ने 1034 करोड़ के चॉल घोटाले में मुंबई में संपत्ति जब्त की है. संजय राउत ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने औरोप लगाया कि किरीट सोमैया ने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) के संरक्षण के लिए जुटाए गए 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है. राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र राजभवन द्वारा मार्च में धीरेंद्र उपाध्याय नामक कार्यकर्ता को सौंपे गए आरटीआई के एक जवाब से धोखाधड़ी की जानकारी मिली है. इससे सोमैया और उनके समर्थकों का 'देशद्रोह' उजागर होता है.

बता दें कि पीएमसी बैंक भ्रष्टाचार मामले में संजय राउत ने किरीट सोमैया पर हमला बोला (raut vs kirit) था. राउत ने दो मार्च, 2022 को एक सवाल के जवाब में कहा था, अगर बाप-बेटे दोषी नहीं हैं तो वे अग्रिम जमानत के लिए अदालतों का चक्कर क्यों लगा रहे हैं. राउत ने किरीट सोमैया का नाम लिए बिना कहा था (sanjay raut vs kirit somaiya) कि अभी और भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे, जिसमें दोनों दोषी करार दिए जाएंगे. इससे पहले फरवरी, 2022 में भी राउत ने किरीट का नाम लिए बिना कहा था, पिता-पुत्र दोनों जेल जाएंगे, (raut says father and son will go to jail) इंतजार कीजिये. गत फरवरी में आई खबर के मुताबिक पीएमसी बैंक स्कैम के मुख्य आरोपी (PMC Scam main accused Daljit Singh Bal) को देश छोड़ कर भागने के दौरान बिहार में रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में हुए 4355 करोड़ के घोटाले का दलजीत मुख्य आरोपी है.