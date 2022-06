बैतूल। रानीपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में बीती रात कार में जिंदा जलने वाले चालक की शुक्रवार सुबह शिनाख्त हो गई है. मृतक की पहचान महाराष्ट्र के पुणे निवासी सुनील सिंडपा के रूप में हुई है. सुनील इंजीनियर है और बैतूल में उसकी ससुराल है. वह अपनी ससुराल आया हुआ था. यहां से वह कुछ सामान लेने रानीपुर गया था. सामान लेकर वापस बैतूल लौट रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया. बता दें कि खमालपुर गांव में युवक की कार एक पेड़ से टकरा गई थी. जिससे कार में आग लग गई और वह जिंदा जल गया.

पुणे के युवक की बैतूल में जलकर मौत

कार के नंबर के आधार पर हुई मृतक की पहचान: रानीपुर थाना प्रभारी सरविंद धुर्वे ने जानकारी देते हुए कहा कि सुनील सिंडप्पा की कार में लगी आग से जलकर मौत हो गई. कार नंबर के आधार पर मृतक की पहचान की गई है. पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है. गोरेगांव निवासी एक प्रत्यदर्शी वासुदेव यादव ने बताया कि वह कार के आगे चल रहे थे, तभी अचानक कार में आग लग गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई.

पुलिस को कार में आग लगने की सूचना मिली थी. हम वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई. कार का नंबर पता किया तो वह महाराष्ट्र का निकला. महाराष्ट्र पुलिस की मदद से मृतक की पहचान हुई है. मृतक बैतूल स्थित अपनी ससुराल आया था.

सरविंद धुर्वे, थाना प्रभारी रानीपुर

