नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र (Parliament budget session) का आज दूसरा दिन यूनियन बजट के नाम रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 90 मिनट का बजट भाषण (budget sitharaman speech) दिया. सीतारमण का बजट भाषण वित्त मंत्री के रूप में उनका सबसे छोटा बजट भाषण रहा. इस पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा, यह सबसे प्रभावी (may be most impactful) साबित हो सकता है.

उद्योग समूह- महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सीतारमण के बजट भाषण (budget sitharaman speech mahindra) के बाद ट्वीट किया. महिंद्रा ने लिखा, सीतारमण का सबसे छोटा भाषण सबसे प्रभावशाली साबित हो सकता है. उन्होंने लिखा, संक्षिप्तता हमेशा एक अच्छा गुण रहा है. (Brevity has always been a virtue)

निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर आनंद महिंद्रा का ट्वीट

राज्य सभा में वित्त मंत्री

लोक सभा में बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री ने फाइनांस बिल राज्य सभा में भी पेश किया. बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य सभा की कार्यवाही संक्षिप्त रही. बजट संबंधी कार्यवाही के बाद राज्य सभा की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले संसद के बजट सत्र (Parliament budget session) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (budget sitharaman lok sabha) ने बजट 2022 पेश किया. कोरोना काल में पेश किए गए बजट से समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें रहीं. जानिए, लगभग 90 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman Speech) ने क्या-क्या एलान किए.

आम बजट की अन्य खबरें पढ़ें-

आम आदमी को राहत नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया

आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें- Union Budget 2022 : लोक सभा में वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण, जानिए मुख्य बिंदु

बता दें कि वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने चौथा यूनियन बजट पेश किया. लोक सभा में उनके बजट भाषण के समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, प्रह्लाद जोशी, अनुप्रिया पटेल आदि मौजूद रहे.