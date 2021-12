रांची: खेल गांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीन दिवसीय अंडर-15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. इस आयोजन के दौरान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और यूपी के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण (President of Wrestling Association and BJP MP of UP Brij Bhushan Sharan ) ने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया (slapped a young wrestler ) और इसके बाद यह मामला गरमा गया है. मामले को लेकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग कई अन्य खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने की है.

राजधानी रांची के खेल गांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीन दिवसीय अंडर-15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में अलग-अलग राज्यों के 800 से अधिक पहलवान हिस्सा ले रहे हैं. इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश का एक पहलवान भी पहुंचा था. लेकिन उम्र वेरिफिकेशन के दौरान वह पहलवान 15 साल से ऊपर का निकला. ऐसे में तकनीकी कारण के चलते उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया.

इसके बाद तकनीकी पदाधिकारियों के साथ युवा पहलवान ने काफी देर तक बहस की. इसके बावजूद जब बात नहीं बनी तो वह सीधे स्टेज में पहुंचकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से भी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए जिद करने लगा. इस दौरान मामला बढ़ गया, बृजभूषण शरण ने युवा पहलवान को स्टेज पर ही थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब पड़ताल की तो कुछ खिलाड़ियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश का युवा पहलवान कई खिलाड़ियों और तकनीकी पदाधिकारियों को भी भला बुरा कह चुका था. उसने वहां कुछ देर तक हंगामा भी किया, लेकिन मामले को शांत करा लिया गया था. इसके बाद वह मंच पर बृजभूषण शरण सिंह के साथ बदतमीजी करने लगा. झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह ने मामले को लेकर बीच बचाव भी किया. लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद बृजभूषण शरण ने आवेश में आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया.

मामले को लेकर बृजभूषण सिंह ने कहा, युवा पहलवान लगातार बदतमीजी कर रहा था. कई बार उसे कहा गया कि बाद में आपसे बात करेंगे. लेकिन वह नहीं माना, मजबूरन उस उसे थप्पड़ मारना पड़ा. उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता है. एक अभिभावक के तौर पर समझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी. लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं था.