शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को पीटरहॉफ शिमला में हुई. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना गया. जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता होंगे. भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए सभी पार्टी विधायक शिमला पहुंचे. 11 बजे सभी विधायकों ने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इसके बाद सुशासन दिवस मनाया गया. इन कार्यक्रमों के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक हुई.

इसमें भाजपा विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष का चयन हुआ. विधायक दल की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे. बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे़, क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह और सह प्रभारी संजय टंडन रविवार सुबह ही शिमला पहुंचे. (BJP Legislature Party meeting in Himachal Pradesh) (bjp vidhayak dal meeting shimla) (leader of opposition in himachal)

शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक

ये विधायक भी थे रेस में शामिल: विधायक दल के नेता की रेस में जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व BJP प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का नाम भी गिना जा रहा था. मगर पार्टी ने मौजूदा विधानसभा में BJP के सबसे वरिष्ठ नेता जयराम पर ही भरोसा जताया है.

जयराम ठाकुर को लड्डू खिलाते सुरेश कश्यप.

जयराम ठाकुर छठी बार विधायक के तौर पर चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं. इससे पहले वह BJP के प्रदेशाध्यक्ष, दो बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. BJP ने उनकी वरिष्ठता और मंडी जिले में 10 में से 9 सीटें जीतने का इनाम दिया है. इसी तरह रिकार्ड मार्जिन से जीतने का रिकार्ड भी जयराम ठाकुर ने अपने नाम किया है.

ये भी पढ़ें- Merry Christmas 2022: क्यों मनाते हैं क्रिसमस, कौन हैं सांता क्लॉज