भोपाल। कोलकाता पुलिस द्वारा पिछले दिनों हावड़ा और 24 परगना से दो अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. इनसे पूछताछ में इनके दो अन्य साथियों के भोपाल में छिपे होने का पता चला था. बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध लगातार अपनी पहचान छुपाकर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे.

दोनों को कोलकाता ले गई एसटीएफ : पहले यह मिलन और मोहन पात्रा के नाम से रह रहे थे. बाद में इन्होंने अपना नाम इब्राहिम और जाहिलुद्दीन के नाम से रहने लगे. एक दिन पहले ही कोलकाता पुलिस को इनके बारे में पता चला. इसके बाद कोलकाता एसटीएफ ने एमपी पुलिस की मदद से दोनों संदिग्ध को भोपाल के पुराने इलाके से दोनों को दबोच लिया. कोलकाता पुलिस दोनों संदिग्ध को अपने साथ कोलकाता (STF took both to Kolkata) ले गई. हालांकि कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस चुप्पी साधे हुए है.

MP: इंदौर और उज्जैन से 5 लोग हिरासत में, PFI प्रदेश अध्यक्ष सहित 5 लोगों को दिल्ली ले गई टीम, टेरर फंडिंग का मामला

एक संदिग्ध की अब भी तलाश : कोलकाता एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. डोमजूर में एक मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. गौरतलब है कि मार्च माह में भी भोपाल के पुराने इलाके से जेएमबी के छह आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था. इनके तार भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़े थे.